GF Vip dopo la puntata Micol isolata, Oriana scatenata

Ieri sera dopo la puntata del Grande Fratello Vip, le nuove concorrenti bionde hanno avuto due atteggiamenti diversi. Micol da parte, Oriana al centro

Non era difficile immagine che dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip sarebbe successo che due nuove concorrenti avrebbero rubato la scena alle vippone. Parliamo della bombastica Oriana Marzoli e di Micol sorella di Clizia Incorvaia. 30 anni la venezuelana esperta di reality, 28 l’aspirante influencer sorella d’arte, quasi coetanee ma così diverse anche perché nel passato di Micol c’è Edoardo Donnamaria. Dopo la puntata del GF Vip il volto di Forum non si è avvicinato alla sua ex fidanzata, anche se nel corso della serata del 3 novembre ha specificato che è più un ex flirt che una compagna ufficiale anzi ha preferito mettersi a parlare di nomination con George Ciupilan. In un primo momento anche Antonella Fiordelisi l’ha ignorata ed è poi stata chiamata in confessionale e non sappiamo cosa è successo dopo. Possiamo invece affermare con certezza che Micol Incorvaia con la scusa di fumare una sigaretta che le è stata gentilmente offerta da Donnamaria, unico contatto avuto con il ragazzo, si è isolata in veranda con un’espressione cupa e inaspettata perché forse le è stato spento l’entusiasmo di questa nuova avventura dall’atteggiamento di Antonella Fiordelisi.

Giaele De Donà che ha intuito probabilmente il piccolo momento di scoramento le ha chiesto cosa facesse tutta sola e la sorella di Clizia Incorvaia l’ha rassicurata dicendo che era solo per fumare una sigaretta. Dopo questo gesto Micol è rientrata in Casa non facendosi però molto partecipe delle dinamiche di gruppo. Al contrario chi era scatenata ieri sera dopo la puntata del 3 novembre del GF Vip era la biondona Oriana Marzori che nella sua tutina verde non è passata affatto inosservata agli uomini della casa. Così il primo ad essere gentile con la nuova concorrente del Grande Fratello Vip è stato Daniele Dal Moro che insieme ad Attilio le ha fatto compagnia mentre fumava la sua prima sigaretta dimostrandosi molto propenso al dialogo. In seguito con un’allegria travolgente Oriana ha iniziato a fare battute a sfondo un po’ spinto con Luca Onestini giocando con la traduzione italiano spagnolo per poi mettersi a chiacchierare in maniera interessata con Luciano Punzo con la Marzoli che chiedeva con interesse cosa facesse nella vita e perché era famoso. La Regia 1 e la Regia 2 del Grande Fratello Vip ci hanno poi mostrato ieri sera anche il dopo puntata di Luca Onestini che dopo la pausa cena si è fermato a parlare con Luca Salatino.

Come ben sapete entrambi hanno condiviso, sebbene in edizioni diverse, un’esperienza identica a Uomini e Donne: prima corteggiatori non scelta, nel caso di Onestini da Clarissa Marchese, e poi tronisti. Il gieffino famoso in Spagna è rimasto particolarmente colpito dalla storia d’amore tra Salatino e Soraia e si è fatto rivelare che lo chef è molto innamorato e che vuole sposarla perché è la donna della sua vita. Un siparietto che poi si è trasformato da romantico a divertente perché il romano non ricordava che Onestini, quando ha partecipato al GF Vip nel 2017, era entrato fidanzato con Soleil, è stato mollato mentre era nella Casa con tanto di paparazzata della Sorge con Marco Cartasegna e infine si è pure fidanzato con Ivana. Oggi è single.