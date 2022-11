Viola come il mare 2 si farà? Quando esce la seconda stagione

I fan di Francesca Chillemi e Can Yaman vogliono sapere se Viola come il mare 2 si farà. Quando uscirà la seconda stagione e cosa sappiamo al momento.

Come spesso accade con le fiction amatissime dal pubblico, non si fa in tempo a vedere l’ultima puntata che subito si ha voglia di scoprire il seguito. Sul web si chiedono tutti se Viola come il mare 2 si farà. Un po’ come accaduto con Sopravvissuti di Lino Guanciale, che termina con un finale molto aperto, che lascia sperare in nuove storie. A parlare apertamente della storia ambientata in Sicilia, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, è stata la sceneggiatrice Elena Bucaccio. Intervistata da Fanpage, ha dato grandi speranze al pubblico Mediaset.

Partiamo dall’ottima notizia, ovvero che Viola come il mare 2 si farà. Lux Vide ha ottenuto il via libera. La seconda stagione è ufficiale, dopo il successo ottenuto dai primi 12 episodi prodotti. Il via libera è stato dato. La sceneggiatrice Bucaccio sa bene come l’ultima puntata possa aver fatto arrabbiare non poco gli spettatori. Dopo aver indicato una via fin dall’inizio, tutto viene sconvolto con una potenziale rivelazione che ha dell’incredibile. Non vogliamo però fare Spoiler e vi lasciamo al riassunto dell’ultima puntata di Viola come il mare, qui linkato. La domanda che si pone negli ultimi istanti della serie, getta le basi per i nuovi episodi che verranno. Bucaccio annuncia come sia stato già scritto il soggetto della seconda stagione della fiction. La storia principale è quindi pronta. Un ottimo primo passo, anche se il lavoro non è ancora completato. In questa fase si passa infatti a scrivere gli episodi veri e propri. Il programma sarà sempre lo stesso, con Viola come il mare 2 che avrà altre sei puntate, suddivise in 12 episodi da 50 minuti l’uno.

Viola come il mare 2 quando esce

Felici del fatto che la seconda stagione si faccia, gli spettatori hanno però un’altra cocente domanda in gola: quando esce Viola come il mare 2. Anche in questo caso la sceneggiatrice Bucaccio viene in soccorso dei fan. Si dovrà avere ancora pazienza, ovviamente, ma non così tanta. La produzione rispetterà le normali tempistiche, con le riprese che avranno inizio tra la primavera e l’estate 2023. In questa fase inizieranno a circolare, quindi, le prime foto e indiscrezioni, lasciando anche spazio alle teorie di chi ha amato lo show ed è stato colpito dal suo finale. La messa in onda su Canale 5 è prevista per l’autunno 2023. In caso di ritardi, però, potrebbe slittare alla primavera 2024. Ci saranno dei nuovi ingressi nel cast, nel quale sono confermati ovviamente Francesca Chillemi e Can Yaman. Nuove figure che metteranno in crisi Viola ma, al tempo stesso, la aiuteranno nel suo percorso. Spazio anche per dei nuovi antagonisti sentimentali. Per il momento questo è tutto ciò che la sceneggiatrice può rivelare.