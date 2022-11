Wanda Nara prima e dopo: chirurgia FOTO

Wanda Nara, 35 anni, come era prima e dopo il successo. La sua bellezza è iconica a prescindere dall’eventuale ricordo alla chirurgia

Crea curiosità sapere com’era Wanda Nara prima della sua carriera tv e dell’eventuale ricorso alla chirurgia estetica o plastica. Intervistata da Oggi, è stata poi la diretta interessata a rispondere alla domanda sul prima e dopo il ritocchino. La bionda argentina è scesa nei dettagli. Dopo le due seconde gravidanze e la nascita di Francesca e Isabella Icardi ha sentito l’esigenza di ricorrere all’intervento del chirurgo. Wanda Nara si è rifatta il seno, in primis per stare al passo di un marito come Mauro Icardi all’epoca ritenuto da lei così giovane e avvenente. L’imprenditrice di Wanda Cosmetics ha poi spiegato come abbia voluto pareggiare il lato A con quello B. Il suo sedere da argentina era più pronunciato dei suoi seni, che ha quindi deciso di rifare in una clinica. Da interviste dell’ex moglie di Maxi Lopez non ci sono più conferme e rivelazioni su com’era prima e su altri interventi di chirurgia plastica.

Dunque tutti i confronti su lei e giovanissima con il suo aspetto fisico oggi sono solo supposizioni. Se Wanda Nara ha ceduto al fascino del bisturi per migliorare il suo viso, l’avrebbe fatto prima della sua carriera in tv. Sui suoi social ufficiali non ci sono di recente foto del suo periodo precedente, in Sud America. In Italia si è iniziato a parlare della bionda show girl in maniera costante, nel mondo del gossip, dopo il suo turbolento divorzio da Maxi Lopez. Si era parlato di costanti tradimenti da parte del calciatore argentino, per poi passare a discutere del suo rapido avvicinamento all’allora giovanissimo Mauro Icardi. La punta ex Inter aveva avuto modo di avvicinarsi alla showgirl argentina durante una vacanza in barca in gruppo. Una foto dei tre amici fianco a fianco è divenuta virale dopo la separazione e l’inizio della frequentazione tra Mauro e Wanda. Da allora la 35enne argentina è stata costantemente sotto i riflettori. Nuova vita, doppia gravidanza e il grande amore con il nuovo padre dei suoi figli, di sei anni più giovane di lei (quasi 7) e da subito pronto a mettere su famiglia. Così in tanti si sono scatenati alla caccia degli eventuali interventi di chirurgia estetica per Wanda Nara, cercando le sue foto di com’era prima del doppio matrimonio con i calciatori della sua vita

Wanda Nara rifatta parla Gualdi

La curiosità su Wanda Nara cosa si è rifatta e sul confronto tra prima e dopo si è trasformata in una sorta di parola all’esperto. A ipotizzare alcuni dei ritocchini della bionda argentina è stato il dottor Alessandro Gualdi, noto chirurgo plastico di Milano. Sul suo blog ha analizzato alcune foto della showgirl, sottolineando come il naso sia stato probabilmente rifatto. Non si è espresso in maniera netta sul resto, considerando che è impossibile valutare i differenti espressioni negli scatti, gli anni che passano e il trucco. Non è il caso di Wanda Nara perché bisogna fare solo riferimento alle sue dichiarazioni ma per molti haters social avrebbe fatto ricorso al ritocchino alla bocca con filler per renderla più carnosa. Per alcuni il labbro superiore risulta grande quanto quello inferiore, e addirittura più gonfio di un po’. Un’altra illazione è Wanda Nara che avrebbe anche il mento rifatto perché levigato.

Un lavoro che lo ha portato a un livello ottimale, il che vuol dire non troppo prominente ma, al tempo stesso, presente il giusto per ottenere un profilo dolce, in linea con il nuovo naso della donna. Pe quanto possa sembrare incredibile, dato il fisico perfetto, Wanda Nara in passato ha dichiarato che non ama praticare sport, né andare in palestra e che è una buona forchetta. L’ultimo dettaglio sul prima e dopo dell’argentina che è stata anche ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2022 sarebbe rappresentato dalle sopracciglia, sulle quale probabilmente si lavora in maniera costante per mantenerle così belle e definite.