Oriana Marzoli prima e dopo in Spagna “Incredibile cambio fisico” FOTO

Oriana Marzoli 30 anni è la gieffina di origini venezuelane regina dei reality. Il suo prima e dopo rispetto a Volverias con Tu ex è un caso in Spagna

Oriana Marzoli, 30 anni, è una delle prorompenti concorrenti del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso ha subito attirato l’attenzione del pubblico maschile non essendo praticamente mai apparsa in tv in Italia. In Spagna invece è a tutti gli effetti una vera esperta di reality e proprio in una delle sue ultime partecipazioni si è discusso molto sulla possibilità che Oriana Marzoli abbia usato la chirurgia per qualche ritocchino. Nel classico prima e dopo infatti l’influencer appare molto diversa. Oriana Marzoli ha ammesso pubblicamente di essersi rifatta il seno, ma di recente in Spagna ha fatto parlare di sé per il diverso aspetto delle sue labbra. Il cambiamento è ancora maggiore se la si confronta con le immagini di prima che diventasse famosa, parliamo di almeno dieci anni fa. In ogni caso, in Spagna stanno facendo un’analisi severa dei cambiamenti di Oriana Marzoli. Anche con specialisti e esperti del settore che hanno parlato del suo aspetto dichiarando che abbia avuto un “incredibile cambio fisico” e che si sia rifatta facendo ricorso al ritocchino.

Per meglio comprendere le analisi fatte dai media spagnoli, bisogna chiarire che c’è stato un vero e proprio caso in tv. In particolare ha fatto molto scalpore una delle tante liti di Oriana Marzoli con una delle concorrenti dei reality a cui ha partecipato. L’influencer aveva infatti attaccato un’altra donna per il suo aspetto fisico e la discussione aveva messo al centro della polemica proprio Oriana Marzoli e il suo evidente cambiamento di aspetto da quando ha iniziato a farsi notare in televisione. Addirittura in Spagna è stato chiamato un chirurgo, il dottore Luis Vecillaha, che ha analizzato il prima e dopo della concorrente del Grande Fratello Vip. Per l’esperto l’avvenente bionda non ha la stessa espressione di prima e potrebbe aver subito almeno due ritocchi ricorrendo quindi alla chirurgia. In realtà il primo intervento di Oriana Marzoli sarebbe più per una questione di salute che di estetica. Una problematica ai denti e un problema alla mascella, l’avrebbero spinta ad un intervento di chirurgia ortognatica per correggere il morso e non avere più difficoltà nella masticazione. Sempre lo stesso dottore ha affermato che molto probabilmente la donna è ricorsa anche a trattamenti per stringere o riposizionare gli angoli esterni dell’occhio, ma non è tutto perché a quanto pare secondo l’analisi fatta in una trasmissione televisiva spagnola, Oriana Marzoli ha iniziato con i filler su zigomi e labbra, un cambiamento evidente. Il prezzo di tutte queste operazioni è decisamente alto: il prima e dopo della concorrente del GF Vip potrebbe essere costato circa 20 mila euro.