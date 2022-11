Tutto per mio figlio quante puntate sono

Tutto per mio figlio in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 7 Novembre: scopriamo quante puntate dello sceneggiato che vedrà Giuseppe Zeno protagonista principale

Il pizzo, la camorra, la criminalità organizzata. Torna il genere drammatico con “Tutto per mio figlio“, che andrà in onda questa sera su Rai 1; un film che è trattao da una storia vera e narra appunto la storia di un cittadino onesto vessato dai soprusi del racket, fino alla decisione di ribellarsi e denunciare alla giustizia i malviventi. Una storia come tante ve ne sono al giorno d’oggi nel nostro Paese, che ha un epilogo drmmatico ma che al contempo lancia un messaggio forte e deciso, come peraltro ha raccontato Giuseppe Zeno, il protagonista principale, in una recente intervista. “Raffaele Acampora – questo il nome del personaggio – è consapevole della realtà da lui vissuta e del fenomeno che va a sfidare ma è ostinato dal rivolere la dignità che gli è stata negata, dandola anche ai suoi colleghi”, vittime come lui del pizzo della camorra. Ma, ancor più significativa, è la “volontà ferma di voler regalare ai quattro figli una chance di vivere in un mondo diverso e migliore”.

Tutto per mio figlio: gli appuntamenti previsti

Rispetto al trend degli ultimi anni, Tutto per mio figlio non è una fiction, ma un vero e proprio film che va in onda in prima serata questa sera. Una scelta ben precisa da parte degli autori e degli sceneggiatori di regalare un prodotto che si chiude in un unico appuntamento, senza dilungarlo troppo, probabilmente anche per non deviare troppo dal focus principale del racconto. Non vi saranno, quindi, puntate settimanali, con il film che avrà una durata di circa 100′ netti, per quasi due ore da vivere ad altissima tensione. Quasi un inedito, almeno rispetto agli ultimi lavori svolti, per Giuseppe Zeno, fresco del successo di Mina Settembre 2, con l’ultima puntata andata in onda proprio ieri (sei le puntate trasmesse, per un totale di 12 episodi). Peraltro Giuseppe Zeno a breve tornerà sul set per girare la seconda stagione di “Blanca”, la fiction – sempre targata Rai – con pratogonista, oltre all’attore napoletano che veste i panni di un poliziotto, anche Maria Chiara Giannetta, l’amatissimo capitano dei Carabinieri Anna Olivieri in Don Matteo, che ha il ruolo di una consulente non vedente della Polizia di Stato. E Zeno è ben conscio, peraltro, di come presto sarà richiamato anche sul set di Mina Settembre, per la terza stagione della fortunatissima fiction tv ambientata a Napoli e dagli ascolti davvero clamorosi.