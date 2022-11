Gabriel Rennis e Elisa Angius stanno ancora insieme? L’indizio social

Gabriel Rennis ed Elisa Angius del Collegio 7 stanno ancora insieme, forse. La risposta alla domanda arriva tramite indizi social

Tra gli studenti che fanno parte del cast del Collegio 7 ci sono Gabriel Rennis ed Elisa Angius, due alunni che stanno facendo molto parlare di loro al di fuori della trasmissione di Rai 2. Molti, infatti, hanno notato il feeling tra i due protagonisti del docureality, cercando di indagare se tra loro ci fosse del tenero o meno. Così, un utente ha direttamente posto la domanda al ragazzo, che ha risposto di essere fidanzato, senza poter svelare con chi. Una risposta che, nemmeno a dirlo, ha infiammato il web, a caccia della risposta alla domanda se Gabriel Rennis ed Elisa Angius siano fidanzati. Il mistero, però, potrebbe aver trovato la propria risoluzione grazie proprio a una foto sui social.

Sul proprio profilo Instagram, qualche giorno fa, il ragazzo ha pubblicato una foto mentre bacia una ragazza, di cui però non si vede il volto. Lei è infatti girata di spalle, ma dalla corporatura e dai capelli potrebbe sembrare Elisa. Si tratta, però, di una foto vecchia, visto che lei è in canottiera e lui a mezze maniche, sicuramente non un outfit da fine ottobre o inizio novembre. Poi, due giorni fa è arrivato un altro indizio, ovvero un video Tik Tok, pubblicato anche su Instagram, in cui appaiono Gabriel ed Elisa con la didascalia “Quest’estate sono single?”. La frase è un riferimento alla canzone che fa da sfondo al video, Stamm’ Fort di Luché con sfera Ebbasta, che contiene anche la frase citata, ma con l’emoji col punto di domanda sembra un chiaro riferimento alla relazione tra i due. Insomma, i due ragazzi del Collegio non si sbottonano, ma stando agli indizi social, dalla foto al video, i due potrebbero essere una coppia a tutti gli effetti. Chiaramente, per la certezza si attende un’apparizione in pubblico o magari qualche conferma ufficiale sui social.

Chi sono Gabriel Rennis ed Elisa Angius

Gabriel è un giovane classe 2006, originario di Ostia, Roma. Ha 16 anni e sin da piccolo gioca a calcio, arrivando a praticarlo fino a livello agonistico. È protagonista della settima edizione del Collegio per volere della madre, che nella vita fa l’insegnante, che oltre all’interesse per il pallone spera che il figlio maturi anche quello per lo studio. Su Instagram ha raccolto un seguito di quasi 40.000 followers ed è molto attivo su TikTok, dove pubblica tantissimi video.

Elisa Angius ha condiviso con Gabriel l’esperienza al Collegio 7. Lei, come si evince dal cognome, è sarda, è del 2007 e ha quindi 15 anni, uno di meno del compagno della classe 1958. La ragazza su Instagram vanta ben più di 70.000 followers e pubblica più che altro scatti di sé, iniziando anche a muoversi come influencer con collaborazioni e sponsorizzazioni. Elisa è nata a Cagliari e anche lei non ha un grande feeling con la scuola, motivo per cui ha preso parte al Collegio, proprio per migliorare il suo rapporto con gli studi.