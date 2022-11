Paolo Palumbo chi è: la storia dalla Sla al papà indagato per truffa

Paolo Palumbo è lo chef di Oristano malato di Sla il cui padre in questi giorni va a processo per truffa. Raccontiamo la sua storia complicata.

Si è aperto a Nuoro il processo contro Marco Palumbo, il padre dello chef sardo Paolo Palumbo, 24 anni e malato di Sla, divenuto celebre tra il 2019 e il 2020 per la sua battaglia contro la malattia, che lo aveva portato anche a essere ospite a Sanremo e a incontrare il Papa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e addirittura Barack Obama. Il processo contro il genitore del cuoco di Oristano riguarda una presunta truffa che questi avrebbe messo in atto con la scusa di raccogliere fondi per combattere contro la malattia del figlio. Il procedimento giudiziario è iniziato oggi ma si è subito interrotto, ed è stato rinviato al prossimo 27 gennaio. Approfondiamo chi è Paolo Palumbo e in cosa consiste questa la sua storia fino al caso di cronaca che coinvolge il padre.

Paolo Palumbo: la storia

Tra il 2019 e il 2020, come detto, la sua storia ha commosso l’Italia, grazie anche a diverse apparizioni televisive. Paolo Palumbo è un giovane uomo classe 1997 nativo di Oristano, in Sardegna, da sempre appassionato di cucina e di canto. A 17 anni ha scoperto di essere affetto dalla Sla, e da allora per lui la vita è stata tutta in salita. Nonostante questo, ha portato avanti le sue passioni, arrivando nel 2019 a prendere parte a Sanremo Giovani con il brano Io sono Paolo, realizzato grazie al supporto dell’artista oristanese Cristian Pintus, conosciuto con lo pseudonimo Kumalibre. Paolo Palumbo è riuscito a cantare grazie a un comunicatore vocale, necessario dopo che la malattia ha compromesso le sue corde vocali.

Marco Palumbo, il padre di Paolo, comunicò che per le terapie del figlio erano necessari molti soldi, facendo credere al neurologo Vincenzo Mascia, che seguiva il figlio, che Paolo era stato inserito in un trattamento sperimentale chiamato Brainstorm, ideato dal medico israeliano Dimitrios Karoussis. Il costo della trattativa era di cerca un milione di euro, e Palumbo raccolse fino a 150.000 euro di donazioni sulla piattaforma GoFundMe, fino a che Mascia non iniziò a nutrire forti sospetti che non si trattasse di una truffa, decidendo di denunciare.

Paolo Palumbo a Sanremo: le apparizioni tv

Paolo Palumbo è divenuto noto in tutta Italia grazie alle sue numerose apparizioni televisive, in cui ha raccontato la storia della sua lotta contro la Sla. La prima e più celebre è ovviamente quello che nel 2019 lo ha portato sul palco di Sanremo, a concorrere come cantante nella sezione Giovani del Festival, accedendo ai prefinalisti. In quell’occasione non riuscì a superare le selezioni, ma tornò ospite a Sanremo 2020 nella serata del 5 febbraio, cantando ancora la sua canzone Io sono Paolo assieme a Kumalibre. A novembre 2020 ha pubblicato un altro singolo, Quella notte non cadrà, assieme ad Achille Lauro. È stato anche un paio di volte ospite a Storie Italiane, il programma di attualità di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele.