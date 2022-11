Esterno Notte quante puntate sono

Esterno Notte è una miniserie Rai del 2022 diretta da Marco Bellocchio sul rapimento di Aldo Moro, con Fabrizio Gifuni protagonista: quante puntate sono.

Con Esterno Notte Marco Bellocchio torna a parlare del rapimento e del successivo omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, avvenuto nel 1978, a 19 anni dal suo precedente film Buongiorno, notte. La miniserie Rai debutta questa sera su Rai 1, dopo un ampio successo di critica delle sue anteprime: nel ruolo del protagonista c’è il noto attore Fabrizio Gifuni, che ha già interpretato Moro nel film di Marco Tullio Giordana Romanzo di una strage (2011). Si intitola Esterno Notte, e indaga i fatti storici del celebre rapimento dell’allora presidente della Democrazia Cristiana da un punto di vista più politico e mediatico, mentre il precedente Buongiorno, notte aveva un taglio più intimista, incentrato sul rapporto tra Moro e i suoi rapitori. Ma quanto dura Esterno Notte e quante puntate sono? Scopriamolo insieme.

Esterno Notte non nasce in realtà come miniserie, ma come film vero e proprio in due parti. Bellocchio lo ha presentato lo scorso maggio al Festival di Cannes, e successivamente la pellicola è uscita al cinema nelle sale italiane. Il 18 maggio è stata distribuita la prima parte del film, mentre la seconda è stata disponibile in sala dal 9 giugno 2022. Data la lunga durata complessiva dell’opera (330 minuti, cioè 5 ore e mezza), la Rai – che ne è produttrice tramite Rai Fiction – ha deciso di trasformarlo in una miniserie a puntate per facilitarne la visione al pubblico televisivo. Esterno Notte è stato quindi suddiviso in sei puntate da meno di un’ora l’una, da trasmettere su Rai 1 in tre diversi appuntamenti, con due puntate per sera. La divisione in puntate ha permesso di dare un punto di vista diverso per ogni episodio. Le prospettive sono differenti e coinvolgono Giovanni Leone, presidente della Repubblica, i parenti di Aldo Moro e il Papa Paolo VI. Inoltre la narrazione viene vista anche dalla prospettiva di polizia e servizi segreti con le voci degli attori che interpretano questi ruoli. Rispetto al film, manca il punto di vista dei terroristi delle Brigate Rosse come dichiarato da Lorenzo Mieli, amministratore di FremantleMedia Italia. Oltre a Fabrizio Gifuni che interpreta Aldo Moro, nel cast di Esterno Notte sono presenti tra gli altri anche Margherita Buy nel ruolo della moglie (Eleonora Chiavarelli) del politico, Toni Servillo nei panni di Paolo VI e Fabrizio Contri che veste i panni di Giulio Andreotti. Tra gli attori coinvolti nel progetto anche Pier Giorgio Bellocchio, figlio del regista che interpreta il ruolo di Domenico Spinella. Esterno Notte, film di Marco Bellocchio, sarà dunque visibile nelle serate di lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre 2022 su Rai 1.