Scaletta Cesare Cremonini tour 2022 indoor

La scaletta dei concerti del tour indoor 2022 di Cesare Cremonini e tutte le date in cui il cantante si esibirà

Cesare Cremonini è tornato con una scaletta d’eccezione per le tappe indoor di questa stagione. Dopo il grande tour negli stadi dei mesi precedenti, l’artista bolognese sarà protagonista nel mese di novembre di una serie di concerti nei palazzetti. Si parte il primo novembre da Roma e poi l’ex frontman dei Lunapop sarà protagonista anche a Bologna e Milano per una serie di show attesissimi. Sarà un tour ricco di novità, contrassegnato da un sostanzioso apporto tecnologico, con la presenza di gonfiabili che andranno a costituire una sorta di gigantesco acquario sia fisico che multimediale, dentro cui Cremonini porterà in scena le sue performance.

Dopo i concerti negli stadi arrivano quelli nei palazzetti e, stando alle stime dei biglietti venduti, a fine anno gli spettatori totali dei concerti di Cremonini saranno 450.000: una cifra incredibile, che rende l’idea del grande successo del cantautore bolognese. L’artista di Poetica non ha rivelato la scaletta dei concerti, ma ha ammesso che ci saranno in ogni data 26 canzoni, rivelando solo due titoli: Sardegna e Possibili scenari. Sicuramente al loro fianco ci saranno tantissime altre canzoni della discografia di Cremonini, dai successi con i Lunapop a quelli da solista, fino ai brani dell’ultimo album: La ragazza del futuro.

In un’intervista realizzata a Sky Tg24, Cremonini ha ammesso che per questi concerti verrà fatto un enorme lavoro sulla scenografia, con l’apporto tecnologico di cui parlavamo prima proveniente da un’azienda tedesca. L’obiettivo dichiarato dell’artista è quello di essere, per i fan, il migliore performer e sicuramente il tour indoor di questo novembre potrà aiutarlo molto a raggiungere questo obiettivo. Questa la scaletta del Cesare Cremonini tour 2022 indoor secondo All Music Italia:

Intro strumentale La ragazza del futuro Padremadre Il comico La nuova stella di Broadway Chimica Colibrì Qualcosa di grande Buon viaggio Intro della luna Moonwalk Vieni a vedere perché Le sei e ventisei Mondo Logico #1 Greygoose Sardegna Una come te Delfini Chiamala felicità Ciao Stella di mare 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Un giorno migliore

Cesare Cremonini tour 2022 indoor: le date

Il tour di Cesare Cremonini è partito, quindi, martedì 1 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà con altre due date nella Capitale. Dopo è stato il turno prima di Bologna e poi di Milano, con quattro date a testa, fino al gran finale del Mediolanum Forum di giovedì 17 novembre. Cremonini ha scelto, dunque, di esibirsi solo in tre città e il motivo è da ricondurre all’enorme impianto scenico allestito per i concerti, possibile solo in arene attrezzate e immersive come quelle di Roma, Bologna e Milano. 11 date, dunque, per questo tour indoor e i biglietti per assistere ai concerti sono disponibili sui soliti circuiti ufficiali, ovvero Ticketone e Ticketmaster. I tagliandi per le date romane sono completamente esauriti, così come quelli per Milano. Restano disponibili alcuni biglietti per Bologna, con prezzi che partono dai 48,30 euro.

Queste, nel dettaglio, le date del tour indoor 2022 di Cesare Cremonini:

Martedì 1 novembre: Roma – Palazzo dello Sport

Mercoledì 2 novembre: Roma – Palazzo dello Sport

Venerdì 4 novembre: Roma – Palazzo dello Sport

Lunedì 7 novembre: Bologna – Unipol Arena

Martedì 8 novembre: Bologna – Unipol Arena

Giovedì 10 novembre: Bologna – Unipol Arena

Venerdì 11 novembre: Bologna – Unipol Arena

Domenica 13 novembre: Milano – Mediolanum Forum

Lunedì 14 novembre: Milano – Mediolanum Forum

Mercoledì 16 novembre: Milano – Mediolanum Forum

Giovedì 17 novembre: Milano – Mediolanum Forum