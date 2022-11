X Factor 2022 classifica degli inediti: Rkomi è primo e ultimo

La classifica di X Factor 2022 è un inedito per il talent. Francesca Michielin svela il gradimento del pubblico attraverso il televoto.

Non era mai successo e Francesca Michielin lo ha sottolineato sul palco, presentando per la prima volta la classifica di X Factor. Ne offre una versione provvisoria dopo le prime quattro esibizioni, svelando chi di loro sia stato il più gradito da parte del pubblico, grazie ai dati analizzati del televoto. Nulla di conclusivo, quindi, considerando come in questa fase mancassero altri quattro brani da presentare e il fatto che si potesse votare fino al termine del live. La presentatrice ha poi voluto rassicurare i giovani talenti in gara, specificando come la differenza tra una posizione e l’altra sia spesso rappresentata da una manciata di voti. In questa prima fase a dominare sono i Santi Francesi con Non è così male, con il quale si sono presentati anche alle Audition. Al secondo posto Beatrice Quinta con Se$$o, seguita da Linda con Fiori sui balconi e, infine, dai Tropea con Cringe Inferno.

Al termine di tutte le esibizioni, è stata svelata una classifica provvisoria completa. Le prime tre posizioni sono rimaste le stesse rispetto alle posizioni svelate in precedenza. I Tropea sono invece scivolati in basso, ritrovandosi al penultimo posto. Francesca Michielin ha però avviato un secondo televoto, quello definitivo per l’eliminazione del quarto live. Un risultato inaspettato con grandi colpi di scena, secondo Fedez, dopo le votazioni del pubblico da casa. Rkomi è sia primo che ultimo, con I Santi Francesi e Joelle, sottolineando come vi sia ancora strada da fare. Ambra ritiene invece che le classifiche lascino il tempo che trovino. Vi sono casi eclatanti come Vasco e Zucchero a Sanremo, con posizioni deprimenti eppure carriere successiva a dir poco clamorose. Tutto può succedere al di fuori di questo talent, dove avrà inizio la vera carriera dei cantanti oggi in gara. Dargen D’Amico è dello stesso parere. Dice addirittura di non essere solito leggere classifiche, in generale. Per questo motivo è propenso a ignorare totalmente anche questa. Per lui, arrivati a questa fase del talent, ci si dovrebbe concentrare sullo spettacolo messo in piedi dai ragazzi, magari spingendoli a contaminare, scambiarsi le parti e pensare unicamente alla musica. Di seguito vi riportiamo la classifica di X Factor 2022 del quarto live:

I Santi Francesi – Non è così male Beatrice Quinta – Se$$o Linda – Fiori sui balconi Disco Club Paradiso – DCP Omini – Matto Lucrezia – Molecole Tropea – Cringe Inferno Joelle – Sopravvissuti

Al termine della puntata la produzione ha sommato i risultati della doppia votazione. Il pubblico ha deciso di fare passare al quinto live gli Omini, i Disco Club Paradiso, Beatrice Quinta, I Santi Francesi, Joelle e Linda. Ancora una sfida interna per Ambra, che tra I Tropea e Lucrezia ha perso la giovane artista.