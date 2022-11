Cosa è successo a Selvaggia Lucarelli visibilmente provata ieri sera nella settima puntata di Ballando con le Stelle dopo che Milly Carlucci le ha stretto la mano

Ieri sera nella settima puntata di Ballando con le Stelle cosa è successo a Selvaggia Lucarelli purtroppo ha a che fare con un lutto. Nell’anteprima della trasmissione del sabato sera di Raiuno Milly Carlucci ha voluto con delle parole toccanti ringraziarla per essere comunque in giuria e mostrarle tutto il suo sostegno con una sentita stretta di mano. La giornalista ha risposto con un grazie commosso trattenendo a stento le lacrime con la voce rotta dal pianto trattenuto. Su Instagram Selvaggia Lucarelli aveva già spiegato cosa le è successo prima che andasse in onda Ballando con le Stelle: la sua adorata madre Nadia è morta a causa del Covid e delle sue complicanze. La giurata del dance show condotto da Milly Carlucci ha spiegato che sua mamma era una di quelle pazienti che viene definita fragile. Sempre sui social in un post strappalacrime, la Lucarelli ha spiegato di non essere arrabbiata per la morte di sua madre perché ha ripreso a vivere con consapevolezza di cosa le è successo. Ha definito la mamma una donna generosa e altruista e che sapeva a cosa andava incontro e che probabilmente avrebbe accettato di buon grado di dire addio alla sua esistenza pur di porre fine a determinate restrizioni che avrebbero compromesso la vita di suo nipote e delle persone a cui voleva bene.

Nelle ultime settimane Selvaggia Lucarelli aveva parlato in alcune stories del ricovero della mamma per Covid all’ospedale di Sesto San Giovanni. L’8 novembre aveva scritto polemicamente delle condizioni in cui si trovava sua madre e dell’impossibilità di poter parlare con lei. Tanta confusione da parte della sanità lombarda. La giornalista ha raccontato due episodi per lei spiacevoli, il primo è che la polmonite interstiziale da covid era stata diagnosticata alla mamma il giorno dopo che le lastre dicevano al contrario e che il secondo è che i referti c’erano ma non riusciva ad averli perché non funzionava la stampante. Nadia, 79 anni, mamma di Selvaggia Lucarelli morta a causa delle conseguenze del Covid, aveva una malattia, l’Alzheimer e durante la sua degenza non poteva utilizzare il telefono. Per questo la giornalista aveva reso noto su Instagram che non riusciva a comunicare con lo staff medico per sapere come stava all’epoca sua mamma. Nel 2018 era stato condiviso dalla giornalista un altro momento difficile legato a sua madre Nadia Agen. La donna, a causa dell’Alzheimer, si era persa ed era nato anche un tam tam social per ritrovarla. Si era persa nei pressi di Montedorisio tra le campagne, a ritrovarla fu un elicottero dei vigili del fuoco.