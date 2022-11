Monica Leofreddi vita privata: da Venditti al marito

La vita privata di Monica Leofreddi 57 anni dalla storia con Antonello Venditti e le incredibili rivelazioni al suo matrimonio con il suo attuale marito

Nata a Roma l’8 aprile del 1965, Monica Leofreddi è una celebre conduttrice italiana, da anni volto dei programmi Rai. Il suo ingresso nell’emittente nazionale risale al 1984, poi diventa una delle grandi protagoniste di Unomattina e per tutti gli anni ’90 conduce diversi programmi, tra cui anche il Festival di Sanremo in compagnia di Pippo Baudo. Il suo volto è legato a trasmissioni come Piazza grande, Torto o ragione e L’Italia sul 2, ma la giornalista ha anche avuto una vita privata molto movimentata e finita spesso sotto la luce dei riflettori, anche per delle vicende purtroppo non piacevoli.

In passato, Monica Leofreddi ha avuto una lunga storia d’amore con il celebre cantautore Antonello Venditti, fino nel 1994. Oggi ha un nuovo compagno e dei figli, ma ha dovuto vivere anche momenti molto complessi. Per anni, infatti, la conduttrice televisiva è stata vittima di uno stalker, un uomo di nome Goffredo, proveniente da Terracina, il quale nel 2014 è stato poi condannato a 18 mesi di carcere. La Leofreddi ha raccontato la sua storia a Domenica In, rivelando come lo stalker le abbia reso la vita infernale, al punto da costringerla a cambiare casa per salvaguardare i figli. Alla fine, per fortuna, la giustizia ha fatto il suo corso e la giornalista ha potuto ritrovare la sua tranquillità.

Monica Leofreddi Venditti e il tradimento

Come detto, la conduttrice Rai ha avuto una lunga storia con Antonello Venditti. I due sono stati insieme per ben 9 anni, dal 1985 al 1994. Monica era molto giovane al tempo, quando si è fidanzata col cantante di Notte prima degli esami aveva 20 anni, mentre l’artista ne aveva 36. I due hanno vissuto una relazione segreta, rimasta nascosta per moltissimi anni e venuta fuori solo dopo. Al tempo, infatti, pesava probabilmente la differenza d’età e soprattutto la volontà di non farsi etichettare come la fidanzata di Antonello Venditti, considerando che si stava costruendo la propria carriera

La storia d’amore è poi finita perché, come rivelato da Monica Leofreddi a Vieni da me, ha tradito Antonello Venditti con un altro uomo, con cui poi ha intrapreso una relazione, senza rivelare però l’identità della persona in questione. La loro, comunque, è stata una grande storia d’amore, considerando che l’artista ha dedicato alla sua ex fidanzata due grandi canzoni come Settembre e ogni volta.

Monica Leofreddi con chi è sposata

Oggi Monica Leofreddi è sposata con Gianluca Delli Ficorelli, un dentista con cui la giornalista ha avuto die figli: Riccardo, nato nel 2009, e Beatrice, venuta al mondo invece nel 2012. A Chi Monica ha raccontato di essere stata sposata in precedenza con un giovane argentino, ma è stato, come lo ha definito lei, un “errore di gioventù”. Col suo secondo marito la giornalista ha ritrovato la felicità dopo gli anni oscuri dello stalking e ora si gode la sua famiglia.

Monica Leoffreddi e Gianluca suo attuale marito si sono sposati dopo ben 11 anni di fidanzamento, convolando a nozze nel giugno 2015. La cerimonia si è tenuta a Roma, in una splendida location all’aperto, alla presenza di tantissimi invitati e grazie al contributo decisivo del celebre wedding planner per l’occasione, Enzo Miccio, che ha curato in tutti i dettagli il grande giorno di Monica Leofreddi. Quando si è sposata, la conduttrice aveva 50 anni, mentre oggi ne ha 57 e rimane un volto molto amato della televisione, con un grande seguito anche su Instagram.