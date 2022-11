Gf Vip dopo puntata: la furia di Patrizia contro tutti VIDEO

Stanotte dopo la puntata di ieri sera del GF Vip Patrizia Rossetti scatenata dopo la nomination e gli insulti a Micol Incorvaia

Puntata complicata per Wilma Goich e Patrizia Rossetti ieri sera 28 novembre al Grande Fratello Vip. Le due concorrenti sono state travolte dalle critiche per le parole rivolte in settimana a Micol Incorvaia. Redarguite da Alfonso Signorini, sono state bacchettate anche Clizia Incorvaia per il loro comportamento e per aver attaccato la sorella facendo leva sull’aspetto fisico e denigrandola con epiteti sgradevoli. Patrizia Rossetti e Wilma Goich si sono scusate più volte per quanto detto ma al termine della puntata la conduttrice si è letteralmente sfogata attaccando gran parte della casa. Già durante la diretta aveva criticato l’atteggiamento di Daniele Dal Moro che aveva sottolineato i suoi errori, scelta che non è piaciuta alla Rossetti che sperava di essere presa da parte e eventualmente redarguita. Dopo la diretta, la conduttrice e Wilma Goich si sono dirette nel giardino e hanno commentato la puntata che le ha viste protagoniste in negativo. In particolare Patrizia Rossetti è stata nominata e ora rischia anche l’eliminazione.

GF Vip dopo puntata: Patrizia contro Giaele, Pamela Prati e Daniele

“Abbiamo fatto una bella figura di m***a” ha commentato Wilma Goich con Patrizia che prima ha annuito ma poi ha sbottato attaccando i compagni d’avventura e Pamela Prati che ha preso le difese di Micol Incorvaia durante la diretta. Oggetto della furia della Rossetti è stata anche Giaele per i motivi della nomination, infatti la moglie Bradford Beck oltre ad avere nominato Patrizia per le parole su Micol ha voluto sottolineare lo screzio avuto per la pulizia dei piatti. Proprio questo aspetto non è piaciuto alla Rossetti che più volte ha ripetuto che da domani non si interesserà più alle pulizie ma che vuole essere inserita nei turni senza avere ruoli di responsabilità. La signora delle televendite ne ha avuto per tutti, anche per Pamela Prati che durante la diretta ha condannato il suo atteggiamento e le parole rivolte a Micol. Patrizia non la perdona per le parole ma poi la regia la censura e non sappiamo cosa abbia detto sull’intervento della concorrente eliminata qualche settimana fa. In merito invece alle parole rivolte a Micol Incorvaia, Patrizia Rossetti ha ammesso le sue colpe ma in parte. La conduttrice ha detto che è stata stupida ma che però la regia non ha fatto vedere un momento importante avvenuto durante la settimana quando la stessa Patrizia si era dissociata sulla battuta di Wilma “la chiuderei in gabinetto” rivolta alla sorella di Clizia. Charlie, presente in giardino, ha certo di sminuire il tutto, dicendo che il blocco non è stato giusto e ha definito il Grande Fratello Vip a volte moralista.

Anche Sarah Altobello ha difeso Patrizia e Wilma dicendo che è colpa di Micol che non si è posta bene nel gruppo dei senior. L’Incorvaia junior per la Rossetti si pone in maniera un po’ aggressiva probabilmente per strategia e creare il blocco in puntata. Patrizia però è una furia e ha attaccato anche Wilma perché è stata incoerente a non nominare Micol, la cantante è di un altro parere perché per lei la nomination significava inferire. Durante la discussione il volto di Rete4 ha inoltre criticato Daniele Dal Moro dicendo che è stato fuori luogo per l’intervento in un momento delicato e che se veramente ci teneva a lei non doveva farlo. Inoltre ha sottolineato tutte le volte che lei lo ha ascoltato in questi mesi, un rapporto che però non è stato rispettato dall’ex tronista. Infine quella che è a tutti gli effetti una vera rivelazione. Parlando del vino rosso che si stava servendo proprio in quel momento, Patrizia Rossetti, ancora molto nervosa, ha prima detto che non gliene frega niente del vino ma soprattutto che chi si ubriaca non è lei e che ci sono tanti altri che esagerano con l’alcool ma che è meglio non dire tutto facendo capire che per rispetto e per evitare altri litigi preferisce stare zitta. Tra coloro che appoggiano Patrizia Rossetti c’è Attilio Romita che ritiene le critiche eccessive anzi secondo il giornalista è un modo per togliere gli over dalla Casa. Una considerazione che non ha trovato d’accordo Edoardo Tavassi che invece ritiene che il messaggio di Patrizia Rossetti sia stato terrificante e che abbia fatto una pessima figura.