Shiva in concerto: date e biglietti tour 2023

Shiva sarà protagonista di una serie di concerti nel 2023: le date del suo tour e i prezzi dei biglietti

Uno dei tour più attesi del 2023 è senza ombra di dubbio quello del giovane rapper Shiva, che sul finire del 2022 è tornato con un nuovo album che ha subito riscosso un enorme successo. Il nuovo progetto discografico di Shiva si chiama Milano Demons, album che contiene 17 brani e tantissime collaborazioni di assoluto livello con alcuni dei principali esponenti della scena rap del momento come Rhove, Tedua, Sfera Ebbasta e Geolier. L’album è stato anticipato dall’uscita del singolo Take 4, un successo incredibile che ha fatto da apripista agli incredibili numeri che ha fatto segnare Milano Demons, capace di balzare immediatamente in vetta alle classifiche degli album più ascoltati dell’anno.

Nel 2023, dunque, Shiva porterà finalmente in giro per l’Italia i grandi successi di Milano Demons e tutte le canzoni principali del suo passato. Il tour 2023 di Shiva si aprirà con la data zero al Vox Club di Nonantola, per poi proseguire con ben due date a Roma, in particolare all’Orion di Ciampino. Dopo una serie di concerti per la penisola, a fine marzo Shiva completerà la sua corsa con ben tre tappe a casa sua, al Fabrique di Milano. Show attesissimi, due date su tre sono già sold out e per la terza rimangono pochi biglietti. A tal proposito, questi sono acquistabili sui rivenditori ufficiali come il sito di TicketOne, con prezzi che partono da poco meno di 30 euro. Moltissime date però sono sold out e i tagliandi che rimangono sono pochi. Queste, sono, le date del tour 2023 di Shiva:

11 MARZO – NONANTOLA: Vox Club

13 MARZO – CIAMPINO (ROMA): Orion

14 MARZO – CIAMPINO (ROMA): Orion

15 MARZO – NAPOLI – Casa della Musica Federico I

18 MARZO – BOLOGNA: Estragon

19 MARZO – BOLOGNA: Estragon

21 MARZO – VENARIA REALE (TORINO): Teatro della Concordia

22 MARZO – FIRENZE: TuscanyHall Teatro di Firenze

24 MARZO – PADOVA: Gran Teatro Geox

26 MARZO – MILANO: Fabrique

27 MARZO – MILANO: Fabrique

28 MARZO – MILANO: Fabrique

Shiva scaletta concerti tour 2023

Nonostante la giovanissima età, Shiva è infatti un classe 1999 e ha 23 anni, il rapper ha alle spalle già una discografia molto profonda, cui recentemente si sono aggiunte le 17 tracce di Milano Demons. Prima dell’ultimo album, Shiva ha pubblicato nel 2021 l’album Dolce vita, che contiene alcuni brani famosissimi come Mastercard, Non sai niente e la title track Dolce vita. Prima ancora sono arrivati Tempo anima, Solo e l’EP Routine, seguito poi da un altro EP, Dark Love, nel 2022, contenente anche questo brani molto celebri come Pensando a lei. Questa, dunque, la profondissima discografia di Shiva, che farà da sfondo alla scaletta dei concerti del tour 2023, insieme chiaramente alle canzoni di Milano Demons. Ancora non è nota la scaletta ufficiale dei concerti di Shiva, ma possiamo immaginarla andando a scoprire la tracklist dell’ultimo cd del rapper milanese Milano Demons:

Milano Demons

Cup

Vorrei (feat. Lazza)

Take 4

Rollie AP (feat. Pyrex e Slings)

Cellphone (feat. Rhove e Bianca Costa)

Diamante

Non è Easy

Messaggio in segreteria (interlude)

Cicatrici (feat. Tedua)

Non lo sai

Naturale

Alleluia (feat. Sfera Ebbasta)

Soldi puliti

Dimenticare (feat. Federica Abbate)

Un altro show (feat. Geolier)

Se fosse per me

3 Stick Freestyle