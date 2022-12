Sissi 2 quante puntate sono

Quante puntate per Sissi 2: la seconda stagione su Canale 5 da mercoledì 28 dicembre

Dopo il grande successo della prima stagione, torna Sissi 2, con diverse puntate. Nel cast della serie in onda su Canale 5 Dominique Devenport e Jannik Schumann nei panni dei protagonisti Sissi e Franz. Nella prima stagione dedicata alla Principessa di Baviera avevamo lasciato la coppia in preda al devastante dolore per la morte della loro figlioletta adorata. Li ritroviamo in apprensione per il parto imminente, con l’imperatrice che dà alla luce Rudolf, erede al trono. La situazione politica continua però a essere disastrosa, con Bismarck che pretende sia la Prussia a guidare la Confederazione tedesca. Franz è disperato, non avendo il denaro per una nuova guerra. Sarà costretto a rivolgersi al nemico di un tempo, Napoleone III, chiedendogli un prestito. Vi è però il rischio di scontrarsi nuovamente con il conte Andrassy. Questi potrebbe infatti allearsi proprio con Bismarck. Lo schieramento dell’Ungheria è cruciale e Sissi è pronta a mettersi in gioco per evitare il peggio, rischiando anche la vita.

Sissi 2 quante puntate

Mercoledì 28 dicembre va in onda la prima puntata di Sissi 2 su Canale 5. In totale la seconda stagione dedicata alla moglie di Franz prevede 6 puntate suddivise in 3 prime serate (dunque due episodi per ogni messa in onda). Nella prima puntata la trama prevede Sissi che partorisce l’erede al Trono Rudolf mentre Otto dichiara guerra a Francesco Giuseppe. La seconda puntata che va in onda il 29 dicembre Sissi va in Ungheria per trattare con la Prussia, Funny rischia l’espulsione da corte. L’ultima puntata che va in onda mercoledì 4 gennaio Sissi viene rapita dai ribelli. La seconda stagione della serie con Dominique Devenport su Canale 5 coincidenza quasi con la messa in onda in Germania. Il palinsesto tedesco gioca in anticipo e prevede un doppio appuntamento il 27 e 28 dicembre. Le cose sono invece diverse in Italia, che propone tre prime serate. Il successo della prima stagione è stato enorme e ci si attende altrettanto clamore per la seconda.

Il pubblico non può però fare a meno di chiedersi se ci sarà la terza stagione. Per Sissi 3 non vi sono purtroppo conferme. RTL non ha ancora rinnovato la serie per sei nuovi episodi in Germania. Si attende infatti di capire quale sarà l’impatto sul pubblico a livello internazionale, guardando a Francia, Italia, Belgio e non solo. Di materiale ve n’è abbastanza per altre 3 o 4 stagioni, volendo. Occorre solo capire se vi sia un ritorno bastevole per questo tipo di esborso, considerando anche il grande costo di costumi e scenografie. Chiunque voglia vedere la seconda stagione di Sissi, intanto, può farlo seguendo la regolare programmazione Mediaset o, in alternativa, affidandosi all’ampio catalogo di Infinity. In questo modo, approfittando dello streaming, non vi sono orari da rispettare ed è possibile interrompere e riprendere la visione a piacimento. Ricordiamo come l’app sia disponibile su tutte le piattaforme, smartphone, tablet, console, computer e, ovviamente, Smart TV. Le sei puntate di Sissi 2 saranno caricate dopo la messa in onda in prima TV su Canale 5, andando incontro alle esigenze del pubblico. Ricordiamo inoltre che il sito ufficiale della rete permette di sfruttare il tasto “restart”, che fa iniziare i programmi a piacimento.