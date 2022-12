Frozen 3 quando esce: la verità sulla data

Tutto su Frozen 3: si farà, quando esce e di cosa parlerà il terzo capitolo delle avventure delle sorelle Elsa e Anna. La data avvolta nel mistero

Sciolto il giallo su se Frozen 3 si farà e c’è un motivo sul perché la data di quando esce non è stata ufficializzata. Uno dei più grandi successi degli ultimi anni in casa Disney è stato sicuramente il cartone animato con Elsa e Anna. Il film, uscito nel 2013, ha ottenuto risultati strabilianti, facendo segnare il miglior incasso di sempre per un cartone animato e vincendo due Oscar. Il record d’incassi, poi, è stato addirittura surclassato dal secondo capitolo della saga, Il segreto di Arendelle, uscito nel 2019. Ad oggi il segreto di Arendelle è l’ultimo film incentrato sulle amatissime sorelle Anna ed Elsa, ma i fan continuano a chiedere con insistenza notizie su Frozen 3: proviamo a fare un punto sulla situazione. Il terzo capitolo di Frozen, finora, non è stato annunciato dalla Disney, quindi ufficialmente non esiste ad oggi un Frozen 3. Tuttavia il completamento della trilogia delle avventure di Elsa e Anna è un tema di cui si dibatte da parecchio tempo e proprio quest’anno è parecchio tornato in auge a causa di alcune dichiarazioni di Kristen Bell, che nella versione originale dei film è la voce di Anna.

Lo scorso giugno, infatti, durante una puntata dello show Jimmy Fallon, l’attrice che dà la voce ad Anna ha lasciato intuire che potrebbe esserci qualcosa che bolle in pentola riguardo Frozen 3. L’attrice di Veronica Mars non ha voluto sbottonarsi più di tanto, sottolineando di non poter rivelare troppo, ma ha raccontato che, parlando anche con Idina Menzel, la doppiatrice di Elsa, si è resa conto che probabilmente qualcosa potrà accadere in futuro. Dopo quell’annuncio, comunque, non c’è stata alcuna notizia ufficiale. Oggi, quindi, non sappiamo quando esce Frozen 3 o se addirittura ci sarà davvero, ma gli indizi e le indiscrezioni fanno pensare che qualcosa in futuro potrà esserci. D’altronde, tra il primo e il secondo Frozen sono passati ben sei anni, quindi potrebbe volerci ancora del tempo per vedere un eventuale terzo capitolo. Per ciò che riguarda di cosa parlerà Frozen 3, invece, chiaramente è impossibile dirlo, anche se pure qui possiamo avere alcune indicazioni da dichiarazioni estrapolate. Idina Menzel, ad esempio, di recente ha rivelato di volere una storia d’amore per Elsa: vedremo se, dunque, nel terzo capitale del cartone Disney potremo andare maggiormente a fondo della vita sentimentale della principessa di ghiaccio.

Frozen: tutti i film

In attesa di scoprire quando esce Frozen 3, dunque, ripercorriamo un attimo tutte le produzioni uscite sinora che hanno riguardato il mondo di Anna ed Elsa. Abbiamo parlato dei primi due film: Frozen nel 2013 e Il segreto di Arendelle nel 2013. A corredo di questi due film, però, negli anni sono usciti tutta una serie di altri prodotti che hanno arricchito l’universo della saga delle due sorelle tra le principesse Disney più amate. Poco dopo il primo film, nel 2015, ha fatto la propria comparsa il corto Forzen Fever, presentato come anteprima nel film live action Cenerentola. Due anni dopo invece, nel 2017, un altro corto, Frozen Le avventure di Olaf, ha accompagnato la distribuzione del classico Disney Coco. Infine, nel 2020 ancora il simpatico pupazzo di neve doppiato da Enrico Brignano è stato protagonista di un altro cortometraggio, La storia di Olaf, uscito sulla piattaforma di Disney Plus. Frozen ha poi dato origine a tutta una serie di prodotti derivati che attraversano altri media, dai libri ai videogiochi fino al teatro, con l’arrivo a Broadway nel 2018 di un adattamento in musical del cartone animato. Un successo veramente senza confini per Frozen, che potrebbe in futuro espandere la propria narrazione con un eventuale terzo capitolo.