L’anno che verrà 2023 cantanti e scaletta: gli ospiti

Torna come di consueto il grande appuntamento con L’anno che verrà su Rai 1: tanti ospiti anche quest’anno, la scaletta e i cantanti della serata

Non è Capodanno, ormai, senza Amadeus e senza il suo show L’anno che verrà. Il celebre conduttore televisivo sarà protagonista del classico appuntamento su Rai 1 che accompagnerà la fine del 2022 e l’inizio del 2023 e per l’occasione sarà accompagnato da tutta una serie di ospiti che arricchiranno la serata. Lo show prende vita a Perugia, in Piazza IV novembre, con inizio previsto alle ore 21:00 e la fine intorno alle 2:00. Amadeus porterà avanti la serata insieme a un numero sorprendente di artisti, che si alterneranno sul palco nel corso della serata.

Tanti i grandi nomi della musica italiana protagonisti di L’Anno che verrà 2023. Spazio a Umberto Tozzi e Raf, insieme a loro I Ricchi e Poveri e Iva Zanicchi, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle. La quota rosa di L’anno che verrà 2023 è ampliata da Donatella Rettore e Noemi, mentre quella estera vede la presenza di Sandy Marton e Tracy Spencer. La serata continua con protagonisti degli scorsi Sanremo come Dargen D’Amico e Piero Pelù e di quello che ci sarà nel 2023 come LDA, i Modà e Mr. Rain. Chiudono il quadro degli ospiti di L’anno che verrà 2023 Nek, Francesco Renga, i Matia Bazar e due immancabili icone di Rai 1 come Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, amatissimi mattatori di Tale e Quale Show.

L’anno che verrà 2023: scaletta e orari

Un programma ricchissima, dunque, quello di L’anno che verrà 2023 su Rai 1 con Amadeus. Gli artisti che si alterneranno sul palco allestito a Perugia porteranno sul palco una manciata di canzoni a testa, per un totale di circa 70 brani che animeranno la serata di Capodanno. Non sono note le scelte degli artisti, che sicuramente comunque porteranno i loro cavalli di battaglia durante la serata di Capodanno. I molti cantanti protagonisti di L’anno che verrà 2023 saranno accompagnati anche dall’esibizione di 14 ballerini, pronti anche loro ad animare questa serata di festa. Oltre alle esibizioni, ci saranno ovviamente anche molti momenti di passaggio, tra sketch e gag pronte a intrattenere gli spettatori nell’attesa per l’arrivo del 2023.

L’appuntamento, dunque, va alle ore 21:00, quando è previsto l’inizio di L’anno che verrà 2023 su Rai 1. La serata si prolungherà fino alle 2:00 e segue la trasmissione del consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha scelto di affidare le sue parole al programma di Amadeus. L’accesso al concerto allestito a Perugia è completamente gratuito e avrà inizio intorno alle ore 12:00, quando i fan inizieranno a prendere d’assedio la piazza per assistere a uno dei concerti più attesi di questo Capodanno 2023.