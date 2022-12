Verissimo quando torna nel 2023

Con l’arrivo di Natale anche Verissimo va in vacanza: quando torna nel 2023 il programma di Silvia Toffanin

Con l’imminente arrivo delle vacanze di Natale, anche uno dei programmi più amati della televisione italiana si concede una pausa, anche se non abbandonerà del tutto i suoi fan. Le ultime puntate classiche del programma di Silvia Toffanin sono andate in onda nel weekend del 10 e dell’11 dicembre, mentre da quello che inizia il 17 dicembre diremo addio al doppio appuntamento col salotto di Canale 5 fino al 2023. Quest’anno, infatti, le festività natalizie cadono proprio nel weekend, visto che il 24 e il 25 prima e il 31 dicembre e il primo gennaio poi sono di sabato e domenica. Inoltre, il weekend precedente a quello di Natale coincide con le due finali del Mondiale in Qatar, quella per il terzo posto sabato 17 e soprattutto la finalissima del 18 dicembre. Un calendario, quindi, che come molti avevano già immaginato ha di fatto mandato in vacanza Verissimo, per fare spazio a una programmazione ad hoc per i giorni di Natale.

L’appuntamento, dunque, con gli ospiti e le sorprese che ogni weekend regala Silvia Toffanin va al 7 gennaio 2023, quando Verissimo riprenderà la sua programmazione canonica con una doppia puntata ogni weekend, come al solito a partire dalle ore 16:30 alle 18:30. Verissimo nel 2023 torna il 7 gennaio, con Silvia Toffanin pronta a riprendere le redini del suo studio per un nuovo anno elettrizzante. In attesa di tornare protagonista su Canale 5, probabilmente Silvia Toffanin va in vacanza a Natale in Liguria, tra Portofino e Santa Margherita Ligure, dove ha passato spesso le festività natalizie con la famiglia negli anni passati.

Cosa va in onda al posto di Verissimo

Come detto, però, Verissimo va in vacanza, ma non abbandona i suoi fan. In questi tre weekend in cui la programmazione classica è sospesa, infatti, ci sarà la messa in onda di Verissimo – Le storie, uno speciale che racchiude alcuni dei momenti più importanti della prima parte di stagione dello show, con l’aggiunta di alcuni contributi inediti che arricchiranno il pomeriggio. Un’occasione, quindi, per rivivere alcuni dei momenti magici di Verissimo e per non perdere i contenuti inediti rilasciati dal programma di Canale 5. Le tre puntate di Verissimo – Le storie andranno in onda il 17, il 24 e il 31 dicembre, i tre sabati dei weekend senza programmazione classica. Per quanto riguarda le domeniche invece, il 18, il 25 e l’1, non ci sarà la messa in onda dello speciale di Verissimo, ma Mediaset riempirà con altro la programmazione.

In queste tre puntate di Verissimo – Le Storie, quindi, faremo un bel tuffo nel passato recente del programma, ma si parlerà anche di storie più recenti, ad esempio sabato 17 dicembre ci sarà spazio al ricordo di Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare venerdì 16 dicembre a causa di una leucemia con cui combatteva da tempo. Tre appuntamenti da non perdere, dunque, prima del grande ritorno di Verissimo nel 2023, fissato per il 7 gennaio, con la ripresa della corsa fino alla pausa estiva con la seconda parte di stagione.