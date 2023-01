C’è Posta per Te 2023 ospiti prima puntata: non solo Can Yaman

C’è posta per te 2023 torna per una nuova edizione: chi sono gli ospiti della prima puntata dell’amatissimo show di Maria De Filippi

Il 2023 inizia subito col botto, col ritorno di uno dei programmi più amati della storia della televisione italiana. Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con C’è posta per te, pronta a regalare agli spettatori nuove emozionanti storie. Il via a C’è posta per te è previsto per sabato 7 gennaio 2023 e oltre alle tante storie di persone comuni che intendono ritrovare familiari, affetti e cari, ci saranno, come di consueto, anche importantissimi ospiti pronti ad arricchire la serata di Canale 5. Anche in tal senso, l’inizio di C’è posta per te 2023 è scoppiettante, perché in studio da Maria De Filippi ci saranno due volti molti noti dello spettacolo italiano. Presente in studio l’attore turco Can Yaman, volto amatissimo di tantissime fiction, da Viola come il mare a DayDreamer. Ormai, il turco è una vera e propria star in Italia e stando alle indiscrezioni che circolano in rete, nel suo futuro prossimo ci sarebbe anche l’esperienza all’Isola dei famosi come inviato sull’isola. Intanto, però, potremo vederlo sicuramente nella prima puntata di C’è posta per te 2023. Oltre a Can Yaman, l’altro super ospite della prima puntata di C’è posta per te 2023 è il rinomato chef Antonino Cannavacciuolo, in queste settimane protagonista su Sky con la nuova stagione dell’amatissimo cooking show Masterchef Italia. I due super ospiti saranno la sorpresa di persone che hanno ricevuto questo regalo da persone care. Una line-up subito molto ricca per il programma di Maria De Filippi, che riapre, quindi, alla grande i battenti in questa sua nuova edizione.

C’è posta per te 2023: tutte le informazioni

C’è posta per te torna, dunque, come abbiamo detto a partire da sabato 7 gennaio 2023 e per diverse settimane terrà compagnia agli italiani, portando ogni volta storie nuove e ospiti molto amati, che vengono rivelati di settimana in settimana. Le storie comuni, anche in questa edizione, saranno il cuore del programma, come al solito vedremo moltissime vicende toccanti, tra ricongiungimenti familiari e storie d’amore, ma anche momenti più leggeri come le sorprese dei personaggi famosi, in un mix da anni e anni amato dal grande pubblico. Le storie prenderanno vita tramite le famose buste, che sono consegnate dai postini che, con le loro biciclette, attraversano l’Italia consegnando gli inviti ai destinatari scelti da chi vuole incontrarli. Anche in tal senso, C’è posta per te 2023 presenta un’importante novità, con l’arriva di un nuovo postino, Giovanni Vescovo, che si unisce agli altri postini confermati: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi. Ritroveremo, dunque, un volto noto al pubblico di Canale 5, perché Giovanni Vescovo ha partecipato nella stagione 2016/2017 a Uomini e Donne, corteggiando, senza risultati, la tronista Sonia Lorenzini. L’appuntamento è, come di consueto, in prima serata su Canale 5, con l’orario d’inizio della puntata di C’è posta per te previsto per le 21:20 circa, mentre la fine della serata è in programma intorno a mezzanotte e 40, ma chiaramente la durata dello show può essere variabile. In alternativa, le puntate di C’è posta per te 2023 sono visibili tramite l’applicazione di Mediaset Infinity, utilizzabile semplicemente previa registrazione gratuita.