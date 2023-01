Come sono morti Stanlio e Ollio? La vera e tragica storia del duo comico più famoso al mondo: Stan Laurel e Oliver Hardy.

Un attacco di cuore e una malattia sono la causa della morte di due grandi attori comici come Stanlio e Ollio. Se si pensa a un duo divertente per eccellenza, non si può non citare infatti Stanlio e Ollio e la loro perdita è stato un grande lutto per il mondo del cinema. Il loro genio ha fatto divertire il mondo, regalando maschere che ancora oggi sono apprezzatissime. Una forma d’arte ormai perduta, la loro, fatta di gesti e fisicità. Nessuno come loro negli anni ’30 e ’40, in cui spopolano al cinema e regalano gioia in fasi buie della nostra storia recente.

Per più di 50 anni i loro cortometraggi sono stati trasmessi con regolarità. Ancora oggi non è difficile ritrovarli in alcuni spazi del palinsesto della televisione in chiaro. I loro nomi di nascita erano Stan Laurel e Oliver Hardy. Decisero di unirsi in una coppia comica nel 1926. Le loro diversità fisiche e caratteriali funzionavano in maniera eccellente sul pubblico. Consensi dapprima in ambito locale e poi a livello internazionale. Un sodalizio eccellente, interrotto nel 1957 dalla morte di Oliver Hardy. È lui il primo della coppia ad andarsene, seguito non troppo tempo dopo dall’amico di palco.

Stanlio e Ollio: come sono morti

Ollio, 65 anni, è morto il 7 agosto 1957. L’amico Stanlio, 74 anni, ha chiuso per sempre gli occhi il 23 febbraio 1965, otto anni dopo. In questo lasso di tempo il pubblico ha dovuto accettare l’idea che Stan Laurel avesse detto addio allo show business. Non aveva senso tornare a lavorare senza il suo carissimo amico. Il duo Stanlio e Ollio è morto nel ’57 e Laurel non ha mai tentato di sostituire il partner o rimettersi in gioco da solo. Col tempo sono state messe all’asta delle lettere private da parte della cugina di Laurel, Nellie Bushby. In quei fogli emergeva tutto il dolore per l’essere sopravvissuto a Oliver Hardy, ormai divenuto parte di sé.

Ringraziando per la vicinanza dimostrata, Stanlio esprimeva tutta la sua enorme mancanza, dicendosi perso senza Ollio. Ciò pose la parola fine a una serie di indiscrezioni che volevano i due odiarsi lontano dal palco. Il tutto ebbe inizio quando Stan Laurel non si presentò al funerale di Oliver Hardy. La verità è che i medici gli proibirono di andarvi, date le sue precarie condizioni di salute. Sarebbe stato un colpo letale dover affrontare quel momento di pura sofferenza. Quali sono le cause della morte di Stanlio e Ollio? Il primo non è sopravvissuto a un attacco di cuore. Era sofferente da tempo, così come il secondo, che si dice avesse un tumore e, in seguito, dovette fronteggiare gli ultimi anni muto e paralitico a causa di un ictus.