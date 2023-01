Biglietti Sanremo 2023: prezzi e costo

Tutte le info sui biglietti di Sanremo 2023, come acquistarli e quanto costano

Oramai mancano poco più di due settimane all’inizio della kermesse canora più seguita d’Italia, infatti il prossimo 7 febbraio avrà inizio il Festival di Sanremo 2023 che terrà incollati allo schermo milioni di italiani per cinque serate fino all’11 febbraio. Il festival, arrivato alla settantatreesima edizione, vedrà competere 28 artisti di cui 6 provenienti dalla scorsa edizione di Sanremo Giovani. Attesissima la partecipazione di stelle di punta della musica italiana contemporanea come Giorgia, Marco Mengoni, Ultimo, Elodie e Madame; non mancheranno poi delle vere e proprie leggende come Anna Oxa e i Cugini di Campagna e vere proprie ventate di nostalgia anni ’90 con Paola e Chiara e gli Articolo 31. Insomma, anche quest’anno Amadeus è riuscito a confezionare un Festival dal cast variegato che riuscirà sicuramente a soddisfare il pubblico di diverse generazioni. Come ogni anno calcheranno il palco dell’Ariston anche numerosi ospiti dai Maneskin, acclamatissimi vincitori dell’edizione 2021 alla band americana dei Black Eyed Peas. Inoltre anche quest’anno il vincitore del Festival avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà in Inghilterra a Liverpool.

Per quanto riguarda i biglietti quest’anno le prevendite sono partite il 16 gennaio; non si tratta di prevendite nel senso proprio del termine ma più di richieste di prenotazione, l’acquisto verrà poi confermato via e-mail. I biglietti possono essere acquistati solo sul sito ufficiale del Festival dove sarà possibile prenotare solamente abbonamenti validi per tutte e 5 le serate in platea o galleria. I biglietti singoli potranno essere prenotati solo da disabili e saranno gratuiti; i biglietti per singole serate non ritirati in tempo verranno poi messi in vendita nei giorni immediatamente precedenti il Festival. Come immaginabile la richiesta di biglietti è molto più elevata rispetto all’offerta e riuscire ad assicurarsi un posto nel prestigioso Teatro Ariston sarà un’impresa ardua quindi il consiglio è quello di consultare frequentemente il sito.

Per quanta riguarda il costo degli abbonamenti questi sono: 672 euro per la galleria e 1290 euro per la platea. Non sarà possibile scegliere il posto la cui assegnazione sarà a discrezione della RAI. Clicca qui per accedere al sito e prenotare i biglietti!

Sanremo 2023 regole d’accesso

Per accedere al Festival sarà necessario esibire il biglietto e un documento d’identità in corso di validità. Si tratterà inoltre della prima edizione dopo tre anni a dire addio alle regole di sicurezza post-pandemia; quindi niente più mascherine e tamponi obbligatori.

Ecco infine tutti i cantanti in gara:

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”