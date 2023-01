Zack cane eroe storia vera: nelle carte se esiste davvero

Zack cane eroe è il pastore tedesco che con la sua tenacia ha scritto la storia durante il nazismo: ci si chiede se è ispirato a una storia vera

La commozione alla visione del film Zack cane eroe porta a chiedersi se si tratta di una storia vera e se nella realtà ci sia stato davvero un pastore tedesco che ha salvato la vita un bambino. La pellicola diretta dalla regista statunitense Lynn Roth e distribuita in Italia nel 2021 è tratta dal romanzo dello scrittore israeliano The Jewish Dog. Il film mostra il legame indissolubile tra un bambino di nome Joshua e il suo pastore tedesco di nome Zack. Zack cane eroe è ambientato negli anni ’30 e le leggi antisemite in vigore nella Germania dell’epoca proibiscono agli ebrei di possedere animali da compagnia. Per questo il fedele Zack viene allontanato dalla famiglia del suo padroncino Joshua. Dopo aver girovagato per le strade di Berlino, il pastore tedesco viene catturato e portato in un campo di concentramento dove viene rinominato Blitz e addestrato a terrorizzare i prigionieri. Ma il valoroso Zack non ha dimenticato il suo passato e riconosce l’odore di Joshua quando questi viene fatto prigioniero nel campo. I due riescono con difficoltà a ricostruire il loro legame fino a riuscire a scappare dalle grinfie dei tedeschi ed essere tratti in salvo dai partigiani. Molti si sono chiesti se quella di Zack fosse una storia vera e al riguardo è stata la stessa regista del film a chiarire che si tratta di una storia inventata ambientata però in uno dei momenti più bui della storia dell’umanità. Lynn Roth ha affermato di essersi innamorata del romanzo The Jewish Dog di Asher Kravitz dopo che le era stato regalato da un suo studente durante un master in Israele; la regista ha così deciso di farne un film rivolto a grandi e piccoli, privo di stucchevoli effetti speciali, in cui venisse messo in evidenza il fortissimo legame che si può creare tra un cane e il suo padrone.

Zack cane eroe libro

Come già detto Zack cane eroe è l’adattamento cinematografico del libro The Jewish Dog dell’autore israeliano Asher Kravitz. Il libro è stato pubblicato in Israele nel 2007 e tradotto in inglese nel 2015 diventando un successo planetario. Il libro ambientato nella Germania nazista, narra la storia di un cane di nome Caleb che viene cresciuto amorevolmente dalla famiglia Gottlieb. A causa delle leggi razziali Caleb viene separato dalla sua famigli, dopo alcuni passaggi di mano il cane scappa e vive come randagio fino a quando non viene catturato e spedito in un campo di concentramento dove viene addestrato a terrorizzare i prigionieri. Il pastore tedesco Caleb ha così modo di vedere le crudeltà perpetrate dai nazisti ma anche la il coraggio e la solidarietà che si instaura tra i detenuti del campo. Caleb riuscirà poi a riconoscere l’odore del suo padroncino Joshua anche lui prigioniero del campo e i due avranno modo di passare del tempo insieme. Joshua e Caleb riescono poi a fuggire e ad essere soccorsi dai partigiani. Dopo la guerra cane e padrone vanno a vivere in Israele dove moriranno entrambi la stessa notte durante il sonno.