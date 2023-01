Vincitore Tali e Quali ieri sera quarta puntata 28 gennaio chi è

Il vincitore della quarta puntata di ieri sera 28 gennaio di Tali e Quali e gli ultimi qualificati per la finale

Il vincitore della quarta puntata di Tali e Quali in onda il 28 gennaio è stato scelto tra tre clamorose performance che hanno caratterizzato lo show di ieri sera condotto da Carlo Conti dove persone non appartenenti al mondo dello spettacolo. Non potevano mancare anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che come avvenuto anche durante Tale e Quale Show hanno intrattenuto il pubblico con la loro esilarante imitazione. I dieci concorrenti di ieri sera 28 gennaio a Tali e Quali sono stati giudicati dagli immancabili Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Per l’occasione è unito ai giudici anche un insolito Renzo Arbore imitato da Claudio Lauretta. I vincitori di ieri sera nella quarta puntata di Tali e Quali sono stati i Moonskin imitatori della celebre band romana dei Maneskin che hanno portato sul palco di Tali e Quali il brano Beggin guadagnandosi un posto in finale insieme a Fulvio Cerulli. Al secondo e al terzo posto si sono classificati rispettivamente Piero Pelù e Michael Bublé mentre il duo comico Paolantoni-Pieraccioni ha portato sul palco una divertente imitazione di Fedez e J-Ax. La puntata di ieri sera ha decretato gli ultimi due finalisti che nella prossima puntata si sfideranno con i primi due classificati delle precedenti tre puntate in una finalissima da non perdere. Durante questa serata ha inoltre avuto luogo lo spareggio tra i terzi classificati che ha visto premiato dalla giuria Vasco Rossi interpretato da Michele Carovano che andrà anche lui in finale.

Tali e Quali chi sono i Moonskin dei vincitori

I Moonskin che saranno tra i finalisti di questa terza edizione di Tali e Quali sono una tribute band dei Maneskin la band romana che dopo la vittoria al Festival di Sanremo e soprattutto il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 ha spopolato in tutto il mondo. I Moonskin sono Agostino Cecere, classe 1996 al microfono; Chiara Giustiniani, bassista classe 1998; Francesco Nata 21 anni chitarrista e James Petroni 20 anni batterista. I quattro ragazzi sono dei fan dei Maneskin della prima ora e li ascoltavano quando questi suonavano ancora per le strade di Roma in cerca di notorietà. L’idea di imitarli è nata per gioco come raccontato in numerose interviste e così si sono muniti di lustrini, paillettes e parrucche. I quattro giovani sono stati eletti dal fan club dei Maneskin come “miglior tributo ufficiale”. Insomma il loro successo a Tali e Quali dunque non deve sorprendere e chissà se un giorno non avverrà un incontro tra sosia e originali. Questa la classifica della quarta puntata in onda ieri sera 28 gennaio di Tali e Quali:

Moonskin – Maneskin (61 punti);

Fulvio Cerulli – Piero Pelù (58 punti);

Salvatore Siragusa – Michael Bublé (55 punti);

Marco Rea – Joe Cocker (54 punti);

Carlo Borghesio – Mahmood (53 punti);

Benedicta Nicotra – Barbra Streisand (46 punti);

Erika Roccaforte – Francesca Michielin (42 punti);

Vinz Termine – Alberto Camerini (36 punti);

Marta Boldi, figlia di Massimo Boldi, – Katy Perry (35 punti);

Elisa Liistro – Ana Mena (30 punti);

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli – J-Ax e Fedez (20 punti);