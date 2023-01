Ivana Mrazova chi è la ex fidanzata di Luca Onestini: il prima e dopo

Chi è Ivana Mrazova, famosa modella ceca ex fidanzata di Luca Onestini: la sua carriera e com’è cambiata negli anni

Nel passato sentimentale del protagonista del Gf Vip 7 Luca Onestini c’è anche Ivana Mrazova, famosissima modella ceca divenuta una vera e propria icona nel mondo della moda. Nata a Vimperk, in Repubblica Ceca, l’11 luglio del 1992, Ivana Mrazova ha sin da giovane flirtato col mondo dello spettacolo, decidendo ad appena 15 anni di lasciare il suo paese natale per spostarsi a Milano, dove avrebbe potuto inseguire il suo sogno di fare la modella. Ivana Mrazova aveva cominciato a partecipare, con successo, a concorsi di bellezza già in Repubblica Ceca, poi con l’arrivo in Italia diventa una delle modelle più richieste e apprezzate del panorama, collaborando con tantissimi brand di successo. La grande crescita di Ivana Mrazova nel campo della moda è testimoniata dall’esperienza di valletta al Festival di Sanremo 2012, al fianco del conduttore Gianni Morandi. L’altro momento di grande notorietà televisiva per la modella ceca arriva nel 2017, quando Ivana Mrazova partecipa alla seconda edizione del Gf Vip, dove conosce proprio Luca Onestini, con cui inizierà una relazione fuori dalla casa. L’esperienza al Gf Vip di Ivana Mrazova è incredibile, con la ceca che arriva terza, e, come detto, le ha regalato il grande amore con Luca Onestini, terminato però nell’estate del 2021. A lungo sono rimasti nascosti i motivi della rottura, poi Onestini ci è tornato prima nella sua esperienza nel reality spagnolo Secret Story e in questa al Gf Vip, parlando di gelosie e di difficoltà che, sorte durante la pandemia, hanno posto fine alla loro relazione. Negli ultimi tempi Ivana Mrazova è parzialmente uscita dai radar, apparendo solo saltuariamente in televisione, ma continuando comunque la sua attività da modella, con moltissime partnership visibili anche su Instagram.

Ivana Mrazova prima e dopo

Oggi, Ivana Mrazova ha 30 anni ed è in una fase molto diversa della sua vita. Negli ultimi due anni, tra la pandemia e la rottura con Luca Onestini, la modella ha vissuto dei momenti complessi, che però ha superato alla grande e oggi si mostra più in forma che mai. Abbiamo imparato a conoscere Ivana Mrazova ad appena 19 anni, quando è salita sul palco dell’Ariston al fianco di Gianni Morandi. L’Italia, in quell’occasione, ha conosciuto la bellezza mozzafiato che oggi è ancora evidente, nonostante il tempo passato. Ivana Mrazova ha infatti lavorato molto su se stessa, facendo molto sport anche per ritrovare la connessione con se stessa tramite la natura. Esperienze che hanno contribuito al ritrovato benessere dell’ex fidanzata di Luca Onestini, che oggi si dimostra sorridente nelle molte foto che posta sui social. Nonostante i momenti difficili, dunque, il tempo sembra davvero non essere passato per Ivana Mrazova, ancora molto bella come quando a 19 anni è stata protagonista al Festival di Sanremo, ottenendo una vetrina che avrebbe consacrato la sua fama presso il pubblico italiano anche per gli anni avvenire. Chiaramente, negli anni non sono mancati commenti e frecciatine, purtroppo sempre presenti sui social, sull’aspetto fisico della modella e su eventuali ritocchini, ma la realtà è che, anche se ci fossero stati, la cosa più importante è vedere l’ex di Onestini felice e sorridente.