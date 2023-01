Fernanda quante puntate sono

Tutto quello che c’è da sapere su Fernanda, biopic di Rai 1 dedicato alla straordinaria vita di Fernanda Wittgens: quante puntate sono, la trama e il cast

Ci si chiede quante puntate sono Fernanda, in onda stasera martedì 31 gennaio biopic firmato dalla Rai che illustra la vita dell’eroina Fernanda Wittgens, prima donna a essere nominata direttrice della Pinacoteca di Brera e decisiva nel salvare molte vite e mettere a riparo parecchie opere d’arte negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Al contrario di come molti spettatori ipotizzano, Fernanda non è una fiction e ha una sola puntata perché è un film per la televisione. Ciò significa che l’appuntamento con Fernanda si esaurisce stasera 31 gennaio, non tornerà per le prossime settimane. Pur essendo un film, l’opera è comunque un inedito, non è mai uscita al cinema e arriva per la prima volta stasera proprio su Rai 1. L’orario d’inizio di Fernanda è previsto per le ore 21;25 circa, con la fine in programma alle ore 23:30. Due ore, dunque, per un viaggio incredibile alla scoperta della vita di una donna che ha inciso tantissimo sulla storia d’Italia, riuscendo a salvare moltissime opere d’arte che altrimenti sarebbero andate perdute. Oltre che in diretta su Rai 1, Fernanda è visibile naturalmente anche in streaming su Rai Play.

Fernanda trama e cast

La trama del film, dunque, diretto da Mattia Zaccaro, è incentrato sulla storia di Fernanda Wittgens e porterà gli spettatori nel cuore della sua straordinaria vita. Dalla sua infanzia a Milano, segnata dalla morte prematura del padre, fino all’ingresso nella Pinacoteca di Brera, dove Fernanda Wittgens inizia a lavorare come segretaria, crescendo a stretto contatto con Ettore Modigliani, un celebre museologo italiano, direttore proprio della Pinacoteca e che, dopo aver assunto Fernanda, l’ha istruita in maniera decisiva e le ha lasciato il suo ruolo quando ha dovuto abbandonarlo per la sua opposizione al fascismo. Nel 1940, quindi Fernanda Wittgens diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice di un museo così grande come la Pinacoteca di Brera, tuttavia, davanti a lei ci sono anni bui, quelli della Seconda Guerra Mondiale. Con l’incedere della guerra, per Fernanda inizia anche una battaglia personale, quella per difendere le opere d’arte dalle mani dei nazisti e quella di salvare le vite delle persone che riesce a tutelare, ma nemmeno lei riesce a sfuggire alla dura repressione nazista.

Nel cast di Fernanda troviamo Matilde Gioli, che interpreta proprio il ruolo della famosa direttrice della Pinacoteca di Brera. Matilde Gioli è un volto amatissimo dal pubblico di Rai 1, soprattutto per il ruolo della dottoressa Giulia Giordano nella fiction Doc – Nelle tue mani. Dopo tantissima esperienza anche al cinema, per Matilde Gioli arriva il momento di prestare il proprio volto a una grandissima donna, con un ruolo sicuramente molto importante. Al fianco dell’attrice protagonista troviamo Eduardo Valdarnini, attore italo-francese celebre soprattutto per aver interpretato il personaggio di Lele nella serie di Netflix Suburra. Al loro fianco Cristoph Hulsen, che abbiamo visto in Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana e in Il ladro di giorni, Enea Barozzi, protagonista dei due film de Il ragazzo invisibile e della serie di Prime Video Bang Bang Baby, Sergio Grammatico, Maurizio Marchetti, Lavinia Guglielman e Francesca Beggio.