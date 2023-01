Mare Fuori 3 quanti episodi sono: tutte le puntate

Dopo il grande successo ottenuto dalle prime due stagioni, arriva Mare Fuori 3: quante puntate sono e la trama degli episodi

Arriva Mare Fuori 3, terza stagione della serie tv targata Rai che ha conquistato milioni di ragazzi. Sui social impazzano le indiscrezioni e le anticipazioni sui nuovi episodi che vedranno nel cast l’ingresso di nuovi personaggi e si continueranno le storie che hanno appassionato nei primi due anni la serie cult riscoperta su Netflix. In occasione della presentazione della serie, i protagonisti hanno viaggiato su uno speciale Frecciarossa che li ha portati da Roma Termini a Napoli Centrale. Il treno viaggerà per tutto il prossimo mese sulle principali linee dell’alta velocità e sarà riconoscibile grazie alla pellicolatura dedicata a Mare Fuori. A sorpresa Mare Fuori 3 non sarà disponibile su Netflix ma lo sarà solo in un secondo momento dopo la messa in onda di tutte e sei le puntate che saranno trasmesse dal 15 febbraio su Raidue. Però dall’1 febbraio a mezzanotte sarà possibile vedere i primi sei episodi di Mare Fuori 3 in esclusiva su Raiplay, successivamente andranno in onda su Raidue e dopo la loro messa in onda gli altri sei episodi saranno disponibili ancora una volta su Raiplay. Quindi ricapitolando gli episodi di Mare Fuori 3 di 40 minuti circa sono dodici, le puntate invece saranno sei perché ogni serata su Raidue verranno trasmessi due episodi. Si conoscono già i titoli di tutti gli episodi della terza stagione di Mare Fuori e anche la trama: nel primo episodio ha come titolo L’odio necessario vedremo l’arrivo di Rosa Ricci che vuole vendicare la morte di suo fratello Ciro, nel secondo episodio invece, dal titolo Il richiamo del sangue, scopriremo la piccola Futura figlia di Carmine e della defunta Nina. Il terzo episodio di Mare Fuori 3 è Doppia Vendetta che vede al centro Mimmo o’ nfam con Edoardo ossessionato dalla vendetta. Il quarto episodio si intitola L’amore che salva dove arriveranno tre nuovi detenuti, mentre il quinto episodio della serie si chiama L’amore non esiste dove esplode il conflitto tra Edoardo e Mimmo, infine l’ultimo episodio disponibile dal 1 febbraio su Raiplay è L’età dell’innocenza, il sesto della terza stagione. Dal 15 febbraio andrà in onda su Raidue Mare Fuori 3 e dall’8 marzo si potranno vedere in esclusiva gli altri sei episodi della serie che vede tra i protagonisti anche Carolina Crescentini. Il settimo episodio si intitola Per nascere bisogna morire e si scoprirà la vera identità di Sofia, mentre l’ottavo episodio dal titolo Un giorno tutto finisce arriva il giorno delle nozze per Edoardo. Mare Fuori 3 prosegue con il nono episodio Le regole dell’amore che vede il ritorno di Filippo in IPM, il decimo episodio Le regole dell’amicizia parlerà della ricerca di don Salvatore e Alfredo del luogo in cui Edoardo si è nascosto. La messa in onda di Mare Fuori 3 si concluderà con undicesimo e dodicesimo episodio dal titolo rispettivamente Un’amicizia è per sempre e La scelta: Edoardo è in pericolo di vita e lotta tra la vita e la morte.

Mare Fuori 3 trama e cast

Nel cast diMare Fuori 3 avremo sia personaggi che abbiamo imparato ad amare nelle prime due stagioni sia delle novità. Tornano Carolina Crescentini, nei panni dell’intransigente direttrice dell’IPM Paola Vinci e Carmine Recano nei panni dell’affascinante Massimo Esposito comandante di polizia penitenziaria che da sempre una grande empatia nei confronti dei ragazzi del carcere. Sempre tra gli adulti dell’IPM ritornano Beppe (Vincenzo Ferrera), Liz (Anna Ammirati) e Gennaro (Agostino Chiummariello) mentre una new entry è il personaggio di Sofia Durante, interpretato da Lucrezia Guidone, nuova educatrice del carcere che con il suo carattere altezzoso si attirerà le antipatie dei colleghi e dei ragazzi. Tra i giovani detenuti o evasi rivediamo gli amatissimi Carmine (Massimiliano Caiazzo), Filippo (Nicolas Maupas), Naditza (Valentina Romani) e tanti altri. Tra le new entry nel cast di Mare Fuori 3 abbiamo i fratelli Luigi e Raffaele Di Meo (Francesco Panarella e Giuseppe Pirozzi) dal passato difficile ma molto legati; Rosa Ricci (Maria Esposito) sorella di Ciro è intenzionata a vendicare il fratello, Giulia (Clara Soccini) una trapper milanese egoista e senza Dio. Dalle anticipazioni anche Mare Fuori 3 ha una trama avvincente: verrà approfondito il rapporto tra Carmine e Rosa, quest’ultima vuole ucciderlo per vendicare il fratello ma con il tempo imparerà a conoscere il ragazzo e a cambiare idea su di lui, iniziando a provare dei sentimenti. Filippo e Naditza continuano la loro fuga avendo l’occasione di scoprire dei lati dell’uno e dell’altra che non conoscevano e trovandosi davanti a numerose difficoltà nella loro vita da rifugiati. Anche il rapporto tra Pino e Kubra si fa più profondo mentre Mimmo scoprirà l’altissimo prezzo da pagare per aver rinnegato la sua famiglia. Viola con la sua personalità manipolatrice commetterà un gesto estremo. Nell’IPM inoltre entrano nuovi ragazzi pronti a creare subito scompiglio. Insomma, tradimenti, inganni, amori, fughe e voglia di riscatto sono gli ingredienti esplosivi propri di Mare Fuori 3 pronta a tenere incollati gli spettatori allo schermo.