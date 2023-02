Matteo Paolillo Edoardo di Mare Fuori è il cantante Icaro

Matteo Paolillo interpreta Edoardo Conte in Mare Fuori ma “fuori” dal set coltiva anche la passione per la musica con il nome d’arte Icaro e ha inciso la canzone O’ Mar For sigla della fiction che ha spopolato

Matteo Paolillo è il volto di Edoardo Conte uno dei protagonisti dell’amatissima serie Mare Fuori che narra la storia di giovani ragazzi detenuti nell’IPM di Nisida a Napoli. Ma Matteo coltiva anche un’altra passione ossia quella per la musica, registrando brani sotto lo pseudonimo “Icaro”. Matteo Paolillo, segno della bilancia, 27 anni, nasce a Salerno nel 1995 e fin da adolescente si appassiona alla recitazione e inizia a studiare sotto la guida del maestro Gaetano Stella. Dopo aver conseguito la maturità presso il liceo sperimentale si trasferisce a Roma dove frequenta il conservatorio teatrale “La Scaletta” di Gianni Diotajuti. Il debutto in televisione avviene nel 2016 dove è protagonista della decima puntata della terza stagione della seguitissima fiction Rai “Don Matteo”. Nello stesso anno Edoardo di Mare Fuori entra nella compagnia teatrale “Artisfabrica Produzioni” recitando in opere come La Divina Commedia, L’Iliade, L’attimo Fuggente e due anni dopo debutta anche al cinema nel film Famosa di Alessandra Mortelliti presentato anche al Festival di Roma. Lo vediamo poi al fianco di Elena Sofia Ricci nella popolare serie “Che Dio Ci Aiuti” ma la consacrazione arriva nel ruolo di Edoardo Conte nella fiction Mare Fuori arrivata alla sua terza stagione.

Matteo Paolillo canzoni

Come detto però la recitazione non è l’unico talento di Matteo Paolillo. Forma con altri cantanti il gruppo Suba Crew che nel 2017 pubblica l’album di debutto “Matrioska”. Come nome d’arte per la sua carriera musicale, Matteo Paolillo utilizza lo pseudonimo “Icaro”. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo ancora poco essendo Matteo molto riservato ma sappiamo che ha una fidanzata, Alessia Fendi che non appartiene al mondo dello spettacolo. Dunque con buona pace di quanti lo volevano insieme a Ludovica Coscione che interpreta Teresa in Mare Fuori, Matteo ha una fidanzata conosciuta fuori dal set. Matteo dopo la fine delle riprese della terza stagione di Mare Fuori si è concesso una bella vacanza in Marocco con la fidanzata. Matteo è anche presente su Instagram dove ha decine di migliaia di followers. Matteo Paolillo non ha inciso solamente la sigla di Mare Fuori intitolata “O’ Mar For”. Per la seconda stagione della serie ha inciso il brano “Sangue Nero” il cui videoclip ha superato i due milioni di visualizzazioni su YouTube. Lo scorso anno ha pubblicato la canzone d’amore “O’ Mar Fa Paur” con un videoclip girato in varie location a Napoli. Più recenti sono poi i brani “Ma Comme Aggia Fa” e “Arancia Meccanima RMX”. Anche nei progetti da solista collabora con il producer romano Lolloflow con cui ha fondato i Suba Crew.