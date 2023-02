The Voice Senior Minnie Minoprio concorrente svela cosa fa oggi

La celebre cantante e ballerina di origini britanniche ha incantato i giudici e il pubblico di The Voice Senior tornando sul palco a 80 anni

Con la sorpresa Minnie Minoprio concorrente di Clementino ieri sera, venerdì 3 febbraio, è andato in onda il secondo appuntamento di questa settimana di The Voice Senior che ha visto continuare le Blind Auditions ossia le audizioni che i giudici fanno rigorosamente girati di spalle, per scegliere chi farà parte della loro squadra. Proprio nella puntata di ieri, è tornata a calcare il palco , a 80 anni, Minnie Minoprio. Vera e propria sex-symbol degli anni 70, Minnie Minoprio esordì in Italia con una piccola parte, facendo la parodia di una bambola sexy che aveva il compito di stuzzicare Fred Buongusto nel programma “Speciale per noi”, le sue esibizioni erano talmente sensuali da essere considerate scandalose per l’epoca. La sua carriera è stata piuttosto varia, Minnie infatti si è cimentata nel canto, nella recitazione, nel ballo e ha posato come modella per la celebre rivista Playboy. Attualmente Minnie gestisce un Bed and Breakfast vicino Roma e un negozio di antiquariato dove vende vestiti e oggetti che ha accumulato nel corso degli anni. Ma la musica, in particolare il jazz, è rimasta la sua grande passione e per questo ha deciso di rimettersi in gioco e partecipare a The Voice Senior. Ad accompagnarla c’è il marito, il musicista Carlo Mezzano.

Minnie si esibisce in una personalissima e sensuale versione jazz di “Careless Whisper” di George Michael. La sua esibizione oltre a far commuovere il marito, ottiene l’approvazione del pubblico e dei quattro giudici ossia Clementino, Gigi D’Alessio, I Ricchi e Poveri e Loredana Bertè che è stata l’ultima a girarsi. I giudici sono stati felicissimi di trovarsi davanti uno dei miti degli anni ’70 tant’è che Loredana Bertè pensava che Minnie non fosse in gara ma fosse un’ospite. Rivolgendosi ai giudici, Minnie rivela che aveva molta nostalgia perché alcuni di loro avevano mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio nel suo stesso periodo. Ieri sera a The Voice Senior i giudici iniziano subito a corteggiarla per riuscire ad avere Minnie Minoprio nel proprio team: Angelo dei Ricchi e Poveri le confessa che all’epoca avrebbe voluto tanto essere al posto di Fred Buongusto e i due così si cimentano in una esibizione di “Quando mi dici così”, Clementino invece cerca di convincere Minnie indossando un cappello da Topolino. Minnie alla fine sceglie proprio Clementino perché voleva qualcuno che condividesse la sua stessa passione e conoscenza della musica ma fosse anche un po’ ignorante.

Minnie Minoprio marito e figli

Minnie Minoprio è sposata da cinquant’anni con il musicista Carlo Mezzano che abbiamo visto ieri sera a The Voice Senior nella puntata del 3 febbraio ma prima di lui ha avuto una storia negli anni ’60 con l’architetto romano Giorgio Ammaniti. I due decisero di sposarsi e dal loro amore nacque l’unico figlio di Minnie, Giuliano. Il matrimonio però ha poca fortuna e nel 1973 Minnie e Giorgio divorziarono. Per quanto riguarda invece il secondo marito Carlo, lui e Minnie sono molto affiatati, lui dice che nonostante stiano insieme da tantissimi anni il tempo insieme non è mai abbastanza e che i difetti della cantante e ballerina sono più che compensati dai suoi pregi. Con il figlio Giuliano invece, il rapporto è stato in passato turbolento tanto che madre e figlio non si sono più parlati per ben nove anni anche se Minnie non ha mai voluto rivelare i motivi dell’allontanamento.