Ospiti Fabio Fazio stasera 5 febbraio Che Tempo Che Fa: spoiler Sanremo

Stasera a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio importanti rivelazioni su Sanremo 2023, il solito con numerosi ospiti e un omaggio a Troisi

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa arrivato alle ventesima edizione. Così come da tradizione gli ospiti di Fabio Fazio sono l’essenza del talk show e stasera 5 febbraio si spazierà tra musica, cinema e comicità. A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, non poteva mancare nel salotto del conduttore di origine genovese l’arrivo di Amadeus che anche quest’anno sarà conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, in sua compagnia Gianni Morandi che sarà il co-conduttore. La coppia da settimane sta rilasciando piccole anticipazioni sulla 73a edizione del Festival di Sanremo e anche come ospiti di Che Tempo Che Fa stasera 5 febbraio daranno qualche spoiler sulla manifestazione canora. Lo stesso Gianni Morandi sarà allo stesso tempo anche ospite speciale perché nella seconda serata del Festival si esibirà in un inedito trio insieme ad Al Bano e Massimo Ranieri. I tre artisti avevano raccontato, proprio lo scorso anno, di essere stati ad un passo da un lungo tour mondiale che però poi per diverse circostanze non si è più realizzato. Ora finalmente l’attesa esibizione che i tanti delle tre icone della musica italiana stavano aspettando. Tra gli ospiti di Fabio Fazio stasera 5 febbraio a Che Tempo Che Fa ci sarà anche Alessia Marcuzzi approdata in Rai con la trasmissione Boomerissima e proprio nel salotto del talk show promuoverà la puntata speciale del suo programma in onda a San Valentino.

Ospiti Fabio Fazio stasera 5 febbraio: da Roberto Saviano a Peppe Vessicchio

A Che Tempo Che Fa spazio anche per il cinema con il regista Mario Martone che presenterà il documentario Laggiù qualcuno mi ama scritto insieme ad Anna Pavignano e che omaggia la figura di Massimo Troisi. Nel 2023 infatti si celebra il 70esimo anniversario del grande regista e attore originario di San Giorgio a Cremano e nelle sale cinematografiche, precisamente il 19 febbraio, arriverà il docu-film ha come obiettivo quello di raccontare la genialità dell’artista. Per farlo Mario Martone insieme ad Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro di Troisi, hanno selezione documenti inediti e interviste di amici e colleghi che raccontano Massimo Troisi nella vita privata e nel lavoro. Stasera 5 febbraio da Fabio Fazio spazio anche alla cronaca con Paolo Mieli, Marco Damilano, Roberto Saviano, Annalisa Cuzzocrea vicedirettrice de La Stampa e Nello Scavo inviato di Avvenire. Non mancherà l’angolo dedicato alla salute con Roberto Burioni, professore ordinario all’Università Vita-Salute San Raffaele e Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi. Come da tradizione anche la puntata di stasera 5 febbraio di Che Tempo Che Fa si concluderà con Il Tavolo e un ricco parterre di ospiti: per l’occasione ci saranno Ciro Priello e Fabio Balsamo del gruppo The Jackal, Cristiano Malgioglio, Mara Maionchi, il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio e Nicolò Martinenghi campione mondiale e europeo dei 100 metri rana in vasca lunga. Confermate le presenze anche in questa serata di Francesco Paolantoni, Nino Frassica, Simona Ventura Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli.