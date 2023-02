Sanremo 2023 Green Carpet tutti i look: Elodie stratosferica! FOTO

Brillano i look di Sanremo 2023 già sul Green Carpet, Elodie sensuale, Levante old style, Marco Mengoni impeccabile, Shari audace

Guardando le foto del Green Carpet del Festival di Sanremo 2023 per i look non può che brillare Elodie. La voce di Tribale è stata la protagonista indiscussa della sfilata che di fatto inaugura il Festival della canzone italiana ha incantato con un outfit molto sensuale, vestito nero pitonato in pieno cat style e un cappotto abbinato in pelle. Ha stupito anche Levante con il suo stile un po’ vintage diventando anche virale su Twitter: capelli biondo platino avvolti in un morbido chignon e un tailleur a quadri con giacca bon ton ad esaltare l’eleganza della cantante. A seguire sul podio anche Mara Sattei che ha colpito con il suo moderno ma semplice total black. Top in seta abbinato ai pantaloni, cappotto lungo alla caviglia con un tocco giovane nei guanti senza dita di paillettes. Raffinata Giorgia che ha optato per un dolcevita blu e un cappotto in tinta. Tra le donne soliste chiude i look del Green Carpet di Sanremo 2023 Shari con un look che ricorda un po’ quello di Elodie e un po’ quello di Paola e Chiara, minigonna nera con bustino e un cappotto stampato all’interno, gli anfibi non potevano mancare per la cantante. Da segnalare anche il meraviglioso total white di Madame, abito bianco e cappotto, e Ariete che a sorpresa ha sfilato senza cappello con un look molto dark.

Sanremo 2023 chi veste gli artisti

Le coppie di questo Sanremo 2023 sul Green Carpet hanno scelto outfit completamente diversi. Paola e Chiara hanno brillato in un sensuale total black, abito a bustierre e copriabito di paillettes. Scelta più semplice per i Coma Cose, più sportivi, tuta per lui e maxi cappotto per lei mentre gli Articolo 31 hanno presentato la loro anima street. Tuta rossa per J-Ax e felpa bianca e pantaloni per Dj Jad. Marco Mengoni sul Green Carpet di Sanremo 2023 si è mostrato particolarmente elegante, pantaloni a righe, camicia nera e cappotto midi. Elegantissimo anche Ultimo collo alto nero e cappotto, più cool Tananai con un completo in pelle e una camicia rosa. Cappotto in pelle anche per Sethu che però ha optato per un verniciato. Iper colorati e modern i Colla Zio che hanno sfilato con bomber e jeans, sullo stesso stile anche se meno sofisticato LDA di cui hanno colpito gli occhiali trasparenti. Gianluca Grignani ha stupito in nero, cappotto in lana con rifiniture in pelle e gli immancabili occhiali da sole; nello stesso modo anche Gianmaria si è messo in evidenza con un look elegante quanto giovanile, maxi cappotto bianco a coprire maglione e pantalone ampio sulla gamma dei grigi. Stravagante Rosa Chemical, gonna e camicia e panciotto, colorati anche Colapesce Dimartino a contrasto con tailleur bianco e viola. Molto semplici invece i Cugini di Campagna che hanno sfoggiato le loro zeppe iconiche e i Modà che hanno preferito coprirsi per il freddo. Sappiamo che sul Green Carpet di Sanremo 2023 a vestire Paola e Chiara e Shari è stato Dolce e Gabbana, a scegliere il look di Elodie è stato Lorenzo Posocco. Marco Mengoni era in Versace, Gianluca Grignani in Richmond, i Coma Cose Vivienne Westwood, Rosa Chemical in Moschino e Levante in Etro.