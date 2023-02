Canzone Anna Oxa Sanremo 2023: Sali testo significato

Sali Canto dell’anima è la canzone di Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023: testo e significato del brano scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle

La canzone di Anna Oxa a Sanremo 2023 è Sali (Canto dell’Anima) che tra gli autori annovera oltre alla cantante stessa anche Francesco Bianconi frontman dei Baustelle. La musica invece è stata composta da Fio Zanotti che quasi sicuramente sarà il direttore d’orchestra. Sono lontani i tempi di Un’emozione da poco quando nemmeno 17enne l’artista fece l’esordio assoluto della sua carriera proprio sul palco del Teatro Ariston. Alla sua quindicesima partecipazione Anna Oxa ha scelto una canzone più intimista, Sali (Canto dell’Anima) si ispira ai tempi bui in cui sta vivendo l’essere umano in quanto tale che vede smarrita la sua essenza e si ritrova come una pecora a seguire il branco senza più coscienza e perdendo la dignità. La canzone che l’artista porta a Sanremo 2023 ha quindi un significato molto filosofico, vuole trasformarsi in un appello alla libertà individuale, alla liberazione degli stereotipi e a rinascere con il vero io interiore. L’unico modo per poter abbandonare la miseria umana secondo Anna Oxa in Sali canzone di Sanremo 2023 è andare oltre e poter recuperare la pace interiore attraverso l’utilizzo della coscienza persa in questi anni di buio per l’umanità. Alcuni critici sostengono che la cantante di Senza pietà voglia rifarsi a Kant in Critica della Ragion Pura dove viene analizzata la morale, come agire giustamente e che segue la ragione. A differenza del filosofo dell’illuminismo del 700, per Anna Oxa la coscienza deve sostituire l’intelletto. Per l’artista di origini albanesi bisogna “volare liberi e nitidi” come il canto dell’anima, la giusta strada che ti riporta alla vita. Come detto si tratta della quindicesima partecipazione di Anna Oxa al Festival di Sanremo che ha vinto due volte, prima con Ti Lascerò in duetto con Fausto Leali e nel 1999 con la canzone Senza Pietà dove stupì con il suo look ultramoderno. Per Sanremo 2023 la cantante non vuole rilasciare interviste e farsi fotografare, inoltre a differenza di tutti gli altri artisti non è presente sui social e tutti gli account sono curati da fan.

Sali testo

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome