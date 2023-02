Canzone Ariete Sanremo 2023: Mare di guai testo significato

Mare di guai è la canzone di Ariete al Festival di Sanremo 2023: testo e significato del brano che vede tra gli autori anche Calcutta

C’è anche Calcutta tra gli autori di Mare di guai canzone che Ariete, 20 anni, porta a Sanremo 2023 e ha la produzione di Dardust. Si tratta di una ballad dedicata ad una donna e rappresenta il debutto dell’artista sul palco del Teatro Ariston. Il significato del testo di Mare di guai è abbastanza chiaro: la cantante parla di una relazione ormai conclusa con la malinconia che spesso ha mostrato nelle sue canzoni e che tanto ha attirato i giovani. Per scrivere questo brano, Arianna del Ghiaccio, vero nome della cantante, ha avuto il supporto di Calcutta che è riuscito ad immortalare ciò che Ariete vuole esprimere attraverso dettagli tipici della quotidianità di una coppia. Nel testo infatti si citano “una torre di piatti che aspetta in cucina” e “una foto di te sotto il cuscino”. L’artista ha raccontato in numerose interviste che in realtà Mare di guai non è stata scelta immediatamente come canzone da proporre al Festival di Sanremo 2023, infatti per lei c’era un altro brano che le sembrava decisamente più adatto e idoneo alla kermesse musicale. A fare la differenza è stato proprio Calcutta, per questo Ariete ha scelto questo brano perché l’autore di Oroscopo è uno dei suoi artisti preferiti insieme a Dardust che produce la canzone. Mare di Guai è nato a luglio ma era stato poi messo da parte per dare spazio ad altri testi e canzoni da sviluppare solo in seguito a distanza di mesi c’è stata una riscoperta da parte della stessa cantante che pian piano si è convinta. Per farlo ha pensato di riascoltare la traccia registrata più volte però in silenzio e con le tapparelle abbassate, un modo per immedesimarsi e immaginarsi sul palco dell’Ariston. In questo modo ha capito che Mare di guai era la canzone adatta per Sanremo 2023.

Mare di guai testo canzone Ariete Sanremo 2023

Tu, tu eri più bella di me

E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire

Perse, noi perse senza un perché

E c’è una torre di piatti che aspetta in cucina

E una foto di te sotto il mio cuscino

E vorrei sapere che si prova se resti

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

Sai, sai, sai prenderti gioco di me

Di quel giardino che ho dentro annaffiavi il cemento

Io ti vorrei dire (io ti vorrei dire)

Che vorrei sapere che si prova se resto

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

È lunedì

La luna sembra un po’ arrabbiata

Come mai

Stanotte non sei più tornata

Sono qui

Con la finestra spalancata

Forse ho perso, forse ho perso

Uniamo i respiri senti che caldo stamattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu