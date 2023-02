Canzone Colla Zio Sanremo 2023: Non mi va testo significato

Non mi va è la canzone dei Colla Zio al Festival di Sanremo 2023: testo e significato del brano del gruppo proveniente da Sanremo Giovani

I Colla Zio arrivano sono tra i sei selezionati da Sanremo Giovani per partecipare a Sanremo 2023. Il gruppo milanese composto da Francesco Lamperti, Andrea Malatesta, Tommaso Bernasconi, Tommaso Manzoni e Andrea Arminio debuttato sul palco del Teatro Ariston con la canzone Non mi va scritta in due luoghi particolari come raccontato dagli stessi membri del gruppo. Il brano è nato tra il mare della Liguria e i monti della Presolana, un mix che ha dato vita ad un funk divertente, un pezzo da ballare che ha preso vita prima dalla base e che ha visto la partecipazione di tutti e cinque i componenti nella stesura del testo. Il processo creativo dei Colla Zio prevede infatti che tutti debbano essere contenti del risultato anche per questo ogni canzone chiede un tempo più lungo del solito nel caso specifico, come raccontato durante le interviste prima del loro debutto a Sanremo, per scrivere Non mi va ci è voluto un anno. Il significato di Non mi va canzone dei Colla Zio a Sanremo 2023 è legato ad una storia d’amore che si sta evolvendo in qualcosa di troppo serio e che provoca insicurezza e fragilità, uno stato d’animo che spinge a dire che non si sta più bene in questa relazione però senza dare giudizio. L’obiettivo del gruppo è quello di far ballare tutto il Teatro Ariston per questo hanno scelto di proporre una canzone che ha elementi di funk e hip hop, l’ideale per prepararsi poi al tour che sperano di portare più a lungo possibile.

Non mi va testo canzone Colla Zio Sanremo 2023

Resta qui un’altra notte con me

Resta qui un’altra notte sto male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male

Quelli che puliscono i cessi

Poi c’è chi fa sesso, chi wrestling, gli onesti

Molti che prendono in giro se stessi

Ma tu non sei nessuna di questi

Tu sei come tabacco

Io matto uno scacco

Sai bene che ti chiamo solo quando ho voglia

Ci ripetiamo perché siamo la storia

Dici troppo “che noia” e ti rovini la forma

Faccio la fine del topo

Se gioco e lo sapevo

Ti voglio e non ti chiedo di più, ma come si fa

Mi piace la tua bocca e “La spada nella roccia”

Mi chiamano Artù all’università

Sei la fine ad est

Piazza Tienanmen

Ho una scia di passi sull’oceano

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me

Io sto male male male

Se non so dove sei, se mi pensi

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi ma

Non mi va

Il mare ti indirizza alla Savana

Lei mi dice che non vuol dire come si chiama

Mollo solo quando non sono più a mollo

Faccio pause per farmi pensare

Vuoi più fare quella cosa se non puoi, vuoi sapere se non sai

Non mi va

Bimba, sai che la mia lingua è un mitra

Parlo male e ti mordi le dita

Non ho fame finché sei sfinita, minchia

Ma che sesso mi fai, ma che sesso mi fai

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me

Io sto male male male

Se non so dove sei, se mi pensi

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi ma

Non mi va

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male