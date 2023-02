Canzone I Cugini di Campagna Sanremo 2023: Lettera 22 testo significato

Testo e il significato della canzone de I Cugini di Campagna a Sanremo 2023 dal titolo Lettera 22, scritta da La Rappresentante di Lista

Lettera 22 è la canzone che I Cugini di Campagna portano sul palco di Sanremo 2023. Per il gruppo si tratta del debutto al Teatro Ariston a 53 anni dalla loro nascita, una tappa obbligata per festeggiare la longevità di una formazione che ha segnato la storia della musica italiana. Lettera 22 è stata scritta a sorpresa da La Rappresentante di Lista, un brano che lo stesso Amadeus ha proposto a I Cugini di Campagna che hanno accettato con grande entusiasmo. Il leader Ivano Michetti ha spiegato che è stato attratto dalla musica e dalle armonie e perché l’obiettivo del gruppo è quello di parlare ai giovani. Nelle prove che si sono tenute in questi giorni è trapelato che Lettera 22 non è la tipica canzone de I Cugini di Campagna infatti non è presente il classico falsetto che ha caratterizzato da sempre la loro carriera. Il significato del testo di Lettera 22 è il peso della sincerità e della capacità di trovare le parole adatte per comunicare. Proprio per questo è stato scelto come titolo Lettera 22 perché non è presente nell’alfabeto italiano e perché rimanda agli anni 50. Infatti Lettera 22 è anche il nome di una macchina da scrivere marchiata Olivetti, tra i prodotti più popolari che ha riscosso successo in Italia e all’estero. I Cugini di Campagna hanno raccontato che la canzone che porteranno a Sanremo 2023 è stata arrangiata pensato alla Cappella Sistina, Ivano Michetti ha lavorato anche al testo cercando di trovare un punto di incontro tra la stesura de La Rappresentante di Lista e l’anima de I Cugini di Campagna. Un brano che secondo il frontman è perfetto per il gruppo e soprattutto ideale per il loro debutto al Festival di Sanremo.

Lettera 22 testo

Io non sono altro che un bambino

Che non sa contare

E vorrebbe dirti che gli manchi

Senza le parole

Io non sono altro che un dottore

Che si è fatto male

Io non sono altro che un palazzo

In costruzione e cade

Se mi guardi con quegli occhi amore

Mi farai morire

Io non sono altro che una storia

Che non sa finire

Io non sono altro che un giardino

Senza neanche un fiore

Io senza di te non sono altro che

La parola “amore”

E con questo amore tornerei

A dirti che ci vuole altro

Per convincermi a rinchiuderti

Dentro un singhiozzo

Altro per lasciarmi in un riflesso

Dentro a uno specchio

E non era mai il momento giusto

E non era mai il momento giusto

Per parlare

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Ora che ho trovato le parole

Già mi salta il petto

Come treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

Come due uragani che distruggono

Ma per dispetto

Credo, credo anch’io, che non puoi darmi il mondo

Se non guardi il mondo come lo guardo anch’io.

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui