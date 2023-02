Canzone Mr Rain Sanremo 2023: Supereroi testo significato

Testo e significato della canzone di Mr Rain a Sanremo 2023 dal titolo Supereroi: tra gli autori anche Federica Abbate

Mr Rain con la sua canzone Supereroi portata a Sanremo 2023 vuole elogiare gli sforzi che ognuno di noi nella vita di tutti i giorni. Il brano come raccontato dallo stesso artista nasce di impeto come un modo di liberare un suo pensiero che teneva dentro. Il significato del brano che Mr Rain ha scelto per Sanremo è un inno alla speranza e alla forza di saper fare un passo indietro chiedendo aiuto nei momenti di necessità. I Supereroi per Mattia Balardi, questo il vero nome del cantante, sono le persone che sanno chiedere aiuto con umiltà senza privarsi di mostrare agli altri il loro lato più sensibile. Così pensando a questo concetto filo conduttore dell’intero brano Mr Rain ha composto prima il refrain in una mezz’oretta, stesso discorso vale anche per le parti restanti della canzone. L’artista ha inoltre spiegato perché nella sua canzone di Sanremo 2023 c’è un coro affidato ai bambini, una frase se fatta pronunciare da un bimbo ha un valore diverso e arriva più diretta al pubblico. La parte più intesa del testo di Supereroi è proprio quella dedicata al modo di chiedere aiuto come farebbe appunto un bambino in difficoltà “se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo invincibili vicini”, un appello a superare le differenze e a non credere nel concetto che solo facendo forza su se stessi si può andare avanti in una società che cerca di privilegiare il singolo piuttosto che valorizzare l’amicizia e la fratellanza.

Supereroi testo

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo

Più profonde di quello che sembrano

Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro

Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo

Tu c’eri lo stesso

Oh

Quando siamo distanti

Ogni volta che piangi piange pure il cielo

Oh

Non ho molto da darti ma ti giuro che

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo

Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia

Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me

Supereroi solo io e te

Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole