Canzone Olly Sanremo 2023: Polvere testo significato

Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, si presenta a Sanremo 2023 con la canzone Polvere. Il cantante, 21 anni, è uno dei sei selezionati di Sanremo Giovani e ha raccontato di aver preparato il suo debutto al Festival come se fosse una gara, una mentalità ben precisa per chi è stato sportivo. Infatti prima di cimentarsi nella musica, sempre presente nella sua testa, Olly è stato giocatore di rugby ma per un infortunio ha dovuto abbandonare l’attività agonistica. Polvere è la canzone di Olly a Sanremo 2023 e il significato del testo lo ha raccontato lo stesso artista spiegando che voleva trasmettere il suo approccio alla vita, quello di vivere emozioni forti ma allo stesso tempo si sente come un oggetto con contenuto fragile, uno scatolone buttato e pieno di polvere. Per la sua prima volta al Festival, il cantante ha scelto di portare un brano che vede anche la sua firma, un tema personale e serio ma che viene smorzato da un ritmo che promette lo stesso Olly “farà ballare”. Polvere racchiude quindi le due anime di Olly da cantautore intimista ma anche vivace e spontaneo e nasce da un’idea ben precisa cioè comprendere qual è la vista che si ha di una casa e delle cose che ci sono attorno quando si è uno scatolone abbandonato. Attraverso questa immagine il cantante ha voluto spiegare la sua idea sulle difficoltà, il disagio, le insicurezze che riguardano la vita e soprattutto le paure. Un punto di vista decisamente insolito dove Olly spiega che a volte si trova bene.

Polvere testo

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via

E stavo sotto a un nuvolone

Poi mi sono accorto che

Più lontano c’era il sole aaaaaa

Stavo in uno scatolone

C’era scritto “fragile”

E sembra facile però

Su di me

Solo polvere

Facciamo un giro

Se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Vuoi sapere che si vede

Qui da sopra a uno scaffale

Io che ho molta fantasia

Vedo mare, mare, mare

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà

Io

Davo peso alle parole

Poi mi sono accorto che

Mi coprivano dal sole aaaaaaa

Ho visto uno scatolone

C’era scritto “fragile”

Ma che senso ha?

Facciamo un giro se

Piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Facciamo un giro se

Piove, piove uhhhh

E ci si bagnerà il cuore, cuore uhhh

Ma su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo