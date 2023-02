Canzone Ultimo Sanremo 2023: Alba testo significato

Testo e il significato della canzone di Ultimo a Sanremo 2023 dal titolo Alba: l’artista torna quattro anni dopo l’ultima partecipazione

A quattro anni dal secondo posto con I tuoi particolari Ultimo torna a Sanremo 2023 con la canzone dal titolo Alba. La critica al primo ascolto del brano ha definito il testo molto intenso, una poesia da ascoltare tutta d’un fiato. Non parliamo di rivincita ha detto il cantante ai suoi fan sui social prima di arrivare sul palco dell’Ariston per le prove generali. Partecipare diffondendo la propria musica, avere questa possibilità è già un grande successo, il podio conta poco. Il significato della canzone di Ultimo di Sanremo 2023 è racchiusa tutta sul finale, quasi urlato. “Quando vivi un giorno bello ridi e pensami. A me basta solo questo per non perderti” che senza inutili giri di parole spiega come la felicità in fondo risieda nel vedere la persona amata sorridere e magari grazie proprio a noi. Niccolò Moriconi, è questo il vero nome di Ultimo, è l’unico autore di Alba e la definisce una sorta di chiusura del cerchio cantandola sul palco del teatro Ariston. La canzone che Ultimo ha portato a Sanremo 2023 è nata in Sicilia, all’arcipelago delle Eolie, di getto al piano. Il significato racconta di un amore forte vissuto con quel senso di inquietudine che caratterizza tutti i brani dell’artista, un sentimento che si sublima nell’Alba che come scrive Niccolò nel testo l’ama perché è come se fosse solo sua. Il titolo della canzone di Sanremo 2023 dà il titolo al nuovo album di Ultimo cha analizza in chiave autobiografica anche il rapporto del cantante con gli haters e i social network.

Alba testo

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?