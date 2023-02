Chiara Ferragni marito e figli: la storia con Fedez

Marito e figli di Chiara Ferragni protagonista a Sanremo 2023 come co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata, la finale, della kermesse

Chiara Ferragni, co-conduttrice di Sanremo 2023, ha un marito e due figli. Classe 1987 è una delle personalità italiane più in vista non solo in Italia ma anche all’estero, basti pensare che su Instagram è seguita da più di ventotto milioni di persone. A far parlare di Chiara Ferragni è anche la sua relazione con il rapper milanese Fedez. I due si sono conosciuti nel dicembre 2015 grazie a degli amici comuni. All’epoca la Ferragni era già fidanzata e conviveva a Los Angeles mentre Fedez stava ancora con l’influencer Giulia Valentina. L’anno successivo Fedez cita proprio la Ferragni o meglio il suo cane nel singolo “Vorrei ma non posto”. Nel frattempo i due tornano nuovamente single e così passata l’estate del 2016 decidono di incontrarsi di nuovo. Fedez le scrive per invitarla a cena e Chiara per premiare la sua determinazione decide di accettare ma siccome all’epoca non aveva più casa a Milano, lo invita a cenare nel ristorante dell’albergo dove alloggiava. Neanche a dirlo e i due vengono subito immortalati dai paparazzi.

La serata va bene ma poi lei deve partire per New York mentre lui per una missione Unicef. Al loro ritorno i due però non possono nemmeno sfiorarsi, mentre era via Fedez ha infatti contratto una malattia che gli ha ricoperto il corpo di pustole e i due così devono limitarsi a chiacchierare. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, i due hanno avuto così modo di conoscersi meglio e con più calma. I due ufficializzano la loro relazione qualche mese dopo con un post su Instagram. Nel maggio del 2017 durante un concerto all’Arena di Verona, Fedez decide di fare il grande salto e chiede a Chiara di sposarlo. Ovviamente l’influencer pronuncia il fatidico “sì” e i due innamorati si sposano in pompa magna nell’estate del 2018, nella splendida cornice barocca di Noto in Sicilia, Fedez diventa così il marito di Chiara Ferragni. Qualche mese dopo la coppia saluta l’arrivo del primo figlio Leone Maria. I Ferragnez come vengono spesso chiamati, superano le difficoltà sorte dopo il matrimonio grazie alla terapia di coppia e nel 2021 nasce la figlia Vittoria.

Chiara Ferragni imprenditrice digitale

Grazie alla passione per la moda e al sostegno della famiglia, Chiara Ferragni ha accumulato nel tempo un patrimonio milionario. Nata nel 1987 a Cremona, figlia di un dentista e di un’imprenditrice, dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, Chiara decide di trasferirsi a Milano per studiare Giurisprudenza alla Bocconi ma poi abbandona gli studi. Nel 2009 decide di aprire un blog di moda dove condividere i suoi outfit. Tutto parte con 500 euro ossia la somma necessaria per acquistare la macchina fotografica, il dominio del sito e un buon posizionamento nei motori di ricerca. Chiara inoltre decide di pubblicare i suoi contenuti anche in inglese per raggiungere un pubblico maggiore. Il blog riscuote fin da subito un certo successo permettendole di iniziare a guadagnare grazie alle sponsorizzazioni. Da lì la strada sarà tutta in salita, nel 2010 investe i guadagni in una linea di scarpe la Chiara Ferragni Collection. Sempre nel mondo delle calzature collabora nel 2013 con Steve Madden mentre l’anno successivo diventa la prima fashion blogger a comparire sulla copertina di Vogue, posando per l’edizione spagnola dell’iconica rivista. Iniziano a moltiplicarsi le collaborazioni con brand di successo e le comparse sui Red Carpet. Nel frattempo Chiara Ferragni fonda la The Blonde Salad Crew Srl una società da ben 40 milioni di euro l’anno che comprende una talent agency, un magazine online e una piattaforma di e-commerce.