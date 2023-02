Marco Mengoni 24 anni: chi è il cantante a Sanremo 2023. Scopriamo tutto su di lui e la sua carriera da X Factor a Due vite

Quando è arrivata la notizia della partecipazione di Marco Mengoni alla 73a edizione del Festival di Sanremo 2023 subito si è parlato di vittoria annunciata per il suo brano Due Vite. L’anno scorso era salito sul palco dell’Ariston da ospite ora è in gara. Nato a Ronciglione, in provincia di Viterbo, il 25 dicembre 1988 sotto il segno dello Scorpione, Marco Mengoni 24 anni d’età è uno dei più noti cantanti italiani dell’ultimo decennio. Alto 1,88 di studi scolastici ha fatto il liceo artistico indirizzo design, ma fin da giovane si è interessato di musica, iniziando a studiare canto quando aveva 14 anni. Notato dalla sua insegnante è entrato presto in un quintetto vocale grazie al quale ha potuto esibirsi in vari locali della sua zona. Importante per spronarlo anche il suo amico e collega di coro Gabriele che durante una sessione di Karaoke gli ha fatto notare la sua bella voce. Mengoni ha subito intrapreso una sua carriera solista, soprattutto come autore di cover, per trasferirsi a Roma a 19 anni, iscrivendosi all’Università di Lingue e lavorando come fonico e programmatore in studi di registrazione.

Oggi il cantante di Due Vite è sotto contratto con Sony Music e ha pubblicato ben 11 album, di cui 7 di studio e 4 live. In passato Marco Mengoni ha parlato di un momento importante della sua vita privata, quando soffriva per essere definito grasso. Pesava a 20 anni sui 100 kg, è poi dimagrito seguendo una dieta sana ed equilibrata. Ha raccontato l’episodio per aiutare le persone in difficoltà. Della vita sentimentale del cantante di L’essenziale si sa poco o nulla. Non sappiamo se Marco Mengoni sia fidanzato, se sia gay o etero. In diverse intervista si è sempre divertito a giocare senza mai lasciare notizie. In passato si è parlato di una storia con Mahmood mai confermata. La voce di Sanremo 2023 parla invece con piacere dei suoi genitori, da figlio unico, del nonno da cui ha imparato a cucinare e della sua passione per il tennis e i viaggi in solitudine.

Marco Mengoni carriera da X Factor a oggi

La carriera di Marco Mengoni inizia ufficialmente nel 2009, dopo la sua partecipazione a X Factor. Nello show, all’epoca alla sua terza edizione e in onda su Rai 2, Mengoni venne scelto da Morgan, e a dicembre è stato dichiarato vincitore del contest. Subito dopo pubblica il singolo Dove si vola, con il quale ha vinto X Factor, ottenendo il disco di platino con oltre 80.000 copie vendute. Pochi mesi dopo è stato ammesso come partecipante a Sanremo, divenendo il primo vincitore di X Factor a prendere parte alla kermesse canora. Il suo brano, Credimi ancora, riceve il Premio della Critica. Da allora la sua carriera è stata in costante ascesa. Marco Mengoni ha ottenuto importanti successi, divenendo nel 2010 il primo italiano a vincere il premio Best European Act agli MTV Europe Music Awards (premio rivinto nel 2015). È stato poi il primo artista italiano a esibirsi al Billboard Film & Tv Music Conference, nel 2013, e il primo italiano finalista nel premio Worldwide Act agli MTV Music Awards, sempre nel 2013.

Ha ricevuto nove candidature ai World Music Awards, e questa del 2023 sarà la sua terza apparizione in concorso al Festival di Sanremo: nel 2010 chiuse in terza positizione, mentre nel 2013 vinse con il brano L’essenziale, arrivando poi settimo all’Eurovision Song Contest. Il suo ultimo album è Materia (Pelle), uscito lo scorso ottobre. Oltre alla carriera da cantante vera e propria, Marco Mengoni ha anche prestato la sua voce per le canzoni in italiano di alcuni film famosi: Lorax – Il guardiano della foresta (2012), la versione live action de Il re leone (2019) e il film Netflix Klaus – I segreti del Natale (2019). Marco Mengoni è un artista di primissimo piano, e pertanto è ben presente sui social. Vanta circa 2 milioni di follower su Facebook, 1,8 milioni di follower su Twitter e 1,7 milioni su Instagram