Scaletta ordine di esibizione prima serata Sanremo 2023: cantanti ospiti

Ordine di esibizione prima serata Sanremo 2023 ufficiale: chi sono i cantanti in scaletta stasera 7 febbraio e gli ospiti con giallo Pooh

A differenza degli altri anni è già ufficiale la scaletta della prima serata di Sanremo 2023 con ordine di esibizione dei cantanti. Amadeus, che è giunto al suo terzo Festival, ha ancora una volta sorpreso ufficializzando anche i cantanti di questa sera in ordine di esibizione. Gli ospiti ad aprire la kermesse sul palco del Teatro Ariston saranno i vincitori dello scorso anno Mahmood e Blanco che canteranno Brividi, a seguire la rivelazione dello scorso anno interpreterà anche il suo nuovo singolo L’isola delle rose. Si passerà poi alla presentazione di chi conduce stasera 7 febbraio: Chiara Ferragni co-conduttrice in questa prima serata e nella finale in programma l’11 febbraio. Non in apertura ma nel corso del serata, probabilmente prima della classifica parziale, ci sarà il monologo dell’imprenditrice digitale che come ha anticipato Anna Pettinelli a La Vita in Diretta, che ha avuto modo di ascoltarlo alle prove, farà discutere. Si passerà poi ad ascoltare le prime 14 canzoni che sono in gara questa sera. La scaletta della prima serata di Sanremo 2023 prevede come prima esibizione Anna Oxa con Sali (Canto dell’Anima) che aprirà di fatto il Festival. Sarà poi il turno del vincitore di Sanremo Giovani Gianmaria che porta sul palco la canzone Mostro, terzo cantante in scaletta sarà Mr Rain con Supereroi. Una curiosità riguarda proprio quest’ultimo che dovrà esibirsi sempre prima di mezzanotte perché ad accompagnare il suo brano ci sarà un coro di bambini vestiti da angeli.

Quarto cantante in ordine di esibizione nella prima serata di Sanremo 2023 è Marco Mengoni considerato tra i favoriti della vigilia. L’artista porta sul palco la canzone Due Vite e punterà ovviamente alla vittoria finale. Dopo la voce di L’Essenziale, sarà il turno di Ariete al debutto al Festival con Mare di Guai, successivamente toccherà a Ultimo con Alba canzone con la quale punta a migliorare il secondo posto ottenuto con I tuoi particolari. A sorpresa il cantautore dovrebbe esibirsi senza pianoforte, un’eccezionalità considerata la sua carriera. Spazio poi ai Coma Cose con L’Addio e a Elodie che ritorna al Festival di Sanremo con Due. La scaletta della prima serata di Sanremo 2023 prevede poi l’esibizione di Leo Gassmann vincitore di Sanremo Giovani nel 2020 che ha scelto di portare la canzone Terzo Cuore. Grande attesa per il debutto dei Cugini di Campagna che si presentano con Lettera 22 e per Gianluca Grignani che ritorna con Quando ti manca il fiato. Chiudono la scaletta Olly con la canzone Polvere, Colla Zio con Non mi va e Mara Sattei con la canzone Duemilaminuti scritta da Damiano dei Maneskin. Ricapitolando questo l’ordine di esibizione dei cantanti in gara nella prima serata di Sanremo 2023: Anna Oxa Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei.

Sanremo 2023 ospiti prima serata

La scaletta della prima serata di Sanremo 2023 prevede ovviamente anche tantissimi ospiti. Come detto apriranno la serata Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione del Festival e che avranno però modo di cantare anche i loro brani. Ritorno in grande stile per i Pooh che si esibiranno insieme a Riccardo Fogli nel ricordo di Stefano D’Orazio, molto probabilmente daranno vita ad un medley dei loro più grandi successi. Spazio anche alla fiction Rai con ospite nella prima serata Elena Sofia Ricci ancora una volta protagonista di Che Dio Ci Aiuti nella settima stagione in onda in queste settimane e che presenterà Fiori Sopra L’Inferno, miniserie composta da sei episodi che andrà in onda il 13 febbraio per tre serate. Il Festival di Sanremo 2023 rinnova la partnership con Costa Crociere e sul palco salirà per la prima serata Salmo che sarà presente anche nella finale. Sulla nave ormeggiata al porto animeranno la serata anche due chef Iginio Massari e Bruno Barbieri che cucineranno un piatto a tema del Festival di Sanremo, presente anche Angelo Pintus con i suoi esilaranti monologhi.