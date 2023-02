Canzone LDA Sanremo 2023: Se poi domani testo significato

Testo e il significato della canzone di LDA a Sanremo 2023 dal titolo Se poi domani: debutto per il figlio d’arte dopo Amici 21

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, è alla sua prima partecipazione al Festival e a Sanremo 2023 ha scelto di portare la canzone Se poi domani. Una grande esperienza da vivere con entusiasmo dopo essere passato per la scuola di Amici 21. Il testo e significato di Se poi domani nasce da una storia d’amore autobiografica che Luca D’Alessio, questo il vero nome di LDA, ha scritto insieme al cugino Francesco a Caserta. Proprio in questi momenti, ha raccontato l’artista, esce fuori l’anima delle persone e quasi improvvisamente in questo momento così complicato e negativo sono arrivate le linee melodiche che poi sono diventate le radici di ciò che è diventata la canzone Se poi domani. Inoltre ha spiegato il figlio Gigi D’Alessio che il testo è arrivato naturalmente e non ha dovuto cambiare neanche un virgola di quanto scritto, cosa che è avvenuta per la prima volta nella sua ancora breve carriera. Una canzone nata quasi d’istinto e in cinque minuti che poi è stata completata in solo mezz’ora. “Ti prego ascoltami / quelle immagini continuano ad uccidermi”, il significato di Se poi domani canzone di LDA a Sanremo 2023 è la sofferenza che si prova in una storia d’amore ormai concluso ma dove il sentimento non è cambiato e il ricordo della persona amata è ancora vivo in ricordi e momenti vissuti insieme come “e mi manca disegnare con lei sulla spiaggia / due iniziali in un cuore di sabbia”.

Se poi domani il fiato testo

Circondata dagli specchi

E ti giuro sei bella da ogni prospettiva

Tu che disegni i silenzi a matita è così

Che ti senti capita

Vorrei abbracciarti ma mentre dormi

Così da unire tutti i nostri sogni

Immaginare che le notti insonni

Siano delle ore regalate a noi

Che siamo angeli

Ti prego ascoltami

Quelle immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

E mi manca disegnare con lei sulla spiaggia

Due iniziali in un cuore di sabbia

Che ormai non ci son più

Come non ci sei tu

Eravamo angeli

Ti prego ascoltami

Queste immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

Voglio darti il mio mondo se mi dai un secondo dirò

Solo che in fondo ti amo

E la notte poi piango per riempire il vuoto

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia