Canzone Paola e Chiara Sanremo 2023: Furore testo significato

Testo e significato di Furore canzone di Paola e Chiara a Sanremo 2023: il grande ritorno del duo 26 anni dopo la vittoria tra le Nuove Proposte

Avevano vinto il Festival nel 1997 tra i giovani con Amici come prima, per Sanremo 2023 invece Paola e Chiara portano sul palco del Teatro Ariston la canzone Furore. Una grande reunion attesa da anni dopo averle viste di nuovo insieme al concerto di Max Pezzali a San Siro avvenuto quest’estate e al Jova Beach Party. Un grande classico è quello che ha deciso di cantare a Sanremo 2023 infatti il testo e significato di Furore, grazie alla collaborazione con i produttori Mark & Kremont, rappresentano ciò che sono ripescando le stesse sonorità utilizzate a inizio anni 2000 ma modernizzate grazie al tocco del duo. Al centro della canzone c’è la voglia di ballare, di non smettersi mai e di abbandonarsi alla musica senza pensieri, staccare dalla quotidianità per vivere fino all’ultima nota senza mai stancarsi. “Ballare, ancora ballare / Come se fosse l’ultima / Se fosse l’ultima canzone” questo il significato di Furore che quindi non cambia il messaggio che Paola e Chiara hanno sempre voluto trasmettere attraverso la loro musica. Spensieratezza e felicità per staccare la spina e non pensare ai problemi, perché l’anima delle sorelle Iezzi non è cambiata e dopo i tanti anni di pausa hanno la necessità ancora una volta di trasmettere sul palco la loro energia. Il ritorno di Paola e Chiara a Sanremo 2023 segna poi l’inizio di una nuova fase musicale per il duo che torneranno dal vivo con due concerti evento a Roma e a Milano in programma rispettivamente il 27 aprile all’Atlantico e il 13 maggio al Palalottomatica.

Furore Testo

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me

Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te