Canzone Rosa Chemical Sanremo 2023: Made in Italy testo significato

Testo e significato di Made in Italy la canzone che Rosa Chemical porta a Sanremo 2023: tutto sul brano scelto per il debutto all’Ariston

Il debutto di Rosa Chemical al Festival arriva con Made in Italy canzone scelta per Sanremo 2023. L’artista, ex grafittaro e modello, ha scelto un messaggio forte da trasmettere per la sua prima volta nella manifestazione canora cioè “mai puntare il dito su ciò che è diverso”. Il testo di Made in Italy fa un elenco ben preciso di luoghi comuni che caratterizzano l’Italia e gli italiani con tante citazioni musicali (tra gli altri Vasco Rossi e Adriano Celentano) ma che in realtà nel suo significato è decisamente più profondo infatti rappresenta un messaggio contro ogni tipo di discriminazione e porta avanti il concetto di uguaglianza sotto ogni punto di vista e in particolare l’amore. Il testo della canzone di Rosa Chemical a Sanremo 2023 è stato scritto da Paolo Antonacci, figlio di Biagio, già presente al Festival perché anche co-autore del brano di un altro cantante in gara, Tananai. Fin dal primo ascolto, la critica ha evidenziato il ritornello della canzone che potrebbe diventare virale e catturare in particolare l’attenzione delle radio. Rosa Chemical è convinto che la sua canzone al Festival farà discutere il pubblico e la gente a casa nonostante l’aria festaiola e il ritmo travolgente che la caratterizza. Un mix voluto per valorizzare ulteriomente il significato di Made in Italy: chi dice cosa è normale?

Made in Italy testo

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Ti voglio nuda col calzino bianco

L’uomo vitruviano

Io sono il tuo Leonardo

E a ma ma marama

Sì le piaccio (eh)

E pa pa parapa

Non gli piaccio

A te

Te

Te

piace un altro

E okay

Nel mio letto c’è spazio

Maaa

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Ehm ehm

Babababadibubum

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Babababadibubum

Hey sexy lady

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Ahah

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

La festa (made in Italy)

La voglia (made in Italy)

I piedi (made in Italy)

L’Italia (made in Italy)