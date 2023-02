Canzone Sethu Sanremo 2023: Cause Perse testo significato

Testo e il significato di Cause Perse canzone di Sethu a Sanremo 2023: a 25 anni calcherà partecipa per la prima volta al Festival

Sethu è uno dei artisti provenienti da Sanremo Giovani che partecipano a Sanremo 2023. La canzone che porterà al Teatro Ariston è Cause Perse scritta dallo stesso cantante, vero nome Marco De Lauri, insieme a suo fratello gemello Giorgio che sarà con lui sul palco. Il brano è in parte autobiografico come ha spiegato lo stesso Sethu e il significato del testo di Cause Perse è quello relativo alla voglia di coltivare le proprie ambizioni, di voler costruire progetti e non fermarsi mai ma che non viene capito e percepito da chi vive accanto a te. La canzone racconta quindi di come ogni giorno si combattono battaglie che in tanti non riescono a capire, una guerra che si combatte con se stessi per riuscire a far capire a tutti cosa si vuole fare e dove si vuole arrivare. Cause Perse è una canzone di rivalsa come spiegato dallo stesso Sethu, un fallimento che diventa rinascita. A 25 anni il cantante ha voluto spiegare soprattutto ai giovani che non esistono cause perse che non bisogna farsi abbattere dalla pressione sociale che mette a confronto la generazione attuale con quelle passate. Per questo ha voluto raccontare ed è questo il significato di Cause Perse canzone di Sethu a Sanremo 2023 quel momento in cui una persona deve combattere da solo, farsi forza e trovare tutte le energie necessarie per andare avanti e riuscire ad ottenere ciò che si vuole contro tutto e tutti. L’artista ovviamente spera che qualcuno riesca a riconoscersi nel suo messaggio perché bisogna andare avanti e raggiungere la felicità.

Cause Perse testo

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse