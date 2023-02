Canzone Will Sanremo 2023: Stupido testo significato

Testo e significato di Stupido la canzone di Will a Sanremo 2023: il cantante è uno dei sei artisti selezionati da Sanremo Giovani

Per il suo debutto a Sanremo 2023 Will ha scelto la canzone Stupido, un testo che racconta l’amore e di quanto ci si senta stupidi in certe circostanze al punto di fare tante sciocchezze. È questo il significato del brano che il cantante, 23 anni, spera di trasmettere a tutto il pubblico. William Busetti, questo il vero nome di Will, ha iniziato a fare musica nel 2020 e partecipare dopo soli 3 anni al Festival di Sanremo è qualcosa che lo rende orgoglioso. Per questo ha deciso di portare una canzone come Stupido con un testo e un significato nei quali in tanti si possono rispecchiare. Più volte Will ha spiegato che il brano ha un tema principale come l’amore come accezione più universale, quel sentimento che ti cambia le giornate e che ti fa provare emozioni mai provate prima. Si fanno tante cose stupide per amore ed è questo ciò che il cantante nato a Vittorio Veneto vuole raccontare nella sua canzone a Sanremo 2023. “Per me sei il mare aperto e l’odio è la corrente che ci tira giù” canta Will in Stupido, il racconto di una storia conclusa ma che ha lasciato il segno perché anche ora che dall’altra parte non c’è più lo stesso sentimento, nel testo racconta che vorrebbe ancora una volta chiamare subito perché “se non ci sei non so che fare”.

Stupido testo

La nostra storia non è andata come pensi tu

Ti mentirei se ti dicessi non ti penso più

Io in verità mi sono perso

Per me sei il mare aperto

E l’odio è una corrente che ci tira giù

Ti chiedo scusa se poi annego in una lacrima

Ma non riesco a voltare pagina

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido

Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

Ora mi chiedo che cosa farai da grande

Ormai ti vedo andare sempre più distante da me

E so che forse tu lo trovi divertente, ma non mi è rimasto niente,

Se non qualche ricordo di noi

Il tempo può andare all’indietro se vuoi

Anche se

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido

Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

E a volte io mi sento stupido, ma ruberò le lacrime che ti porta via il vento

Lo sai come mi sento, perché so che mi senti, nel pieno della notte

Mi tremerà la voce, darò la colpa al freddo

E non tornerò

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me