Chi veste Levante a Sanremo 2023: marca e prezzi

Chi veste Levante a Sanremo 2023 e chi è lo stylist della cantautrice che torna in gara all’Ariston con un nuovo pezzo e un nuovo look

Chi veste Levante a Sanremo 2023 è un marchio straordinario. Tra i cantanti in gara più attesi di Sanremo 2023 c’è sicuramente l’artista di origini siciliane che torna a gareggiare nella kermesse canora più seguita d’Italia, dopo l’apprezzata partecipazione nel 2020. Quest’anno porta a Sanremo la canzone “Vivo” con sintetizzatori, chitarre acustiche e un testo autobiografico che parla della depressione che l’ha segnata dopo il parto e del ritorno alla vita. Come sempre la musica è solo uno degli elementi che stuzzicano la curiosità del pubblico ma grande interesse suscitano anche gli abiti indossati dai cantanti in gara. Se nel 2020 l’ex giudice di X Factor ha indossato abiti dello stilista messinese Marco De Vincenzo, quest’anno chi veste lo stylist Lorenzo Oddo e indossa vestiti firmati Etro, una casa di moda di lusso italiana.

Proprio Lorenzo Oddo ha dichiarato che in questo Festival avremo modo di vedere una Levante inedita molto più audace sia come silhouette che come materiali. Insomma, la voce di Sei un pezzo di me quest’anno è pronta a stupire non solo i fan ma anche chi non la conosce bene come artista con uno stile che non ti aspetteresti da una mamma. Una donna forte e poco romantica calcherà il palco dell’Ariston quest’anno. Levante ci ha già dato un assaggio del suo nuovo stile durante il green carpet dove ha indossato una giacca oversize e dei pantaloni con fantasia scozzese di colore bordò, celeste e bianco. Per quanto riguarda il costo degli abiti indossati da Levante, è difficile fare una stima esatta, si tratta di capi di alta moda realizzati su misura che possono costare svariate migliaia di euro anche 10mila.

Levante bionda

Non è una sorpresa vedere a Sanremo 2023 Levante bionda, il cambiamento era già avvenuto prima di mostrare il suo nuovo hair look sula palco dell’Ariston. Abbiamo detto che la cantautrice di origini siciliane sfoggerà un nuovo look e sicuramente il cambiamento che più di tutti è già saltato all’occhio è il colore di capelli. La cantante è infatti passata dai suoi capelli neri naturali color corvino a sfoggiare un bel biondo o per essere precisi un ginger chiaro. Molti si sono chiesti il motivo di tale e scelta e Levante non ha tardato a spiegare il perché di questo cambio di colore. Già da piccola infatti Levante nome d’arte di Claudia Lagona si disegnava con i capelli biondi come ha mostrato in un post su Instagram. Proprio riguardo al cambio di colore, si è trattato di un procedimento lungo durato più giorni, dato dalla necessità di non indebolire i capelli nonostante i trattamenti per per schiarirli. la particolarità della nuova acconciatura sfoggiata da Levante è la crescita color biondo platino che va ad abbinarsi al resto dei capelli. Inoltre l’artista ha anche parlato di armocromia la tecnica di individuare un colore che rispecchiasse non solo la sua immagine esteriore ma sopratutto la sua anima interiore.