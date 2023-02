I Modà sono tra i concorrenti più noti di Sanremo 2023, la 73a edizione del Festival canoro in diretta su Rai 1. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

Band piuttosto conosciuta e apprezzata i Modà partecipano al Festival di Sanremo 2023 con la loro quarta volta all’Ariston con la canzone Lasciami. I componenti oggi del gruppo di Sono già solo sono Kekko Silvestre 45 anni frontman e pianoforte, Enrico Zapparoli 42 anni alla chitarra, Diego Arrigoni alla chitarra elettrica 43 anni, Stefano Forcella 45 anni al basso e Claudio Dirani 43 anni alla batteria. La data di nascita del frontman Kekko Silvestre è 17 febbraio 1978 cresce e vive a Milano ma è di origini meridionali, calabrese la mamma, napoletano il padre che gli ha trasmesso fin da bambino la sua grande passione per il calcio Napoli di cui è grande tifoso. Non solo calcio però per il piccolo Kekko, la sua grande aspirazione dall’infanzia è stata la musica che lo ha portato a studiare piano e canto.

Le prime esperienze arrivano con il suo primo gruppo Pop Doc formato con il suo grande amico Enrico Palmosi che scriverà poi tra gli autori anche diverse canzoni dei Modà come Lasciami a Sanremo 2023. Kekko Silvestre ha parlato apertamente della sua malattia, la depressione che ha portato la band di Come un pittore a uno stop di circa 5 anni. La moglie di Kekko dei Modà è Laura Valente che ha sposato nel 20 anni fa, la coppia ha una figlia di nome Gioia di 11 anni. Una piccola curiosità l’attore e secondo classificato al Gf 21 Davide Silvestri è il cugino del leader del gruppo di Arriverà da parte di papà. Il cognome è diverso per un problema di trascrizione all’anagrafe. A Sanremo 2023 i Modà cercando di ottenere quella vittoria che finora gli è sempre sfuggita di pochissimo. Dieci album pubblicati – di cui 7 di studio, 1 live e 2 raccolte – la band pop-rock milanese è pronta a confermarsi tra le più apprezzate dalla critica e dal pubblico italiani, nella kermesse sanremese che andrà in onda tra martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023.

Modà carriera

Lunga e articolata la carriera de i Modà che sono nati all’inizio degli anni Duemila con il nome di Pop Doc, iniziando a esibirsi nella provincia di Milano, per poi cambiare nome nel 2002 e prendere quello di una discoteca di Erba, vicino Como. Inizialmente, la formazione era composta dal cantante Francesco “Kekko” Silvestre e dai musicisti Tino Alberti ed Enrico Palmosi, ma presto quest’ultimo decise di partecipare al progetto solo come arrangiatore e coautore, senza partecipare ai concerti. La band all0ra si arricchì della presenza di Diego Arrigoni alla chitarra elettrica, di Stefano Forcella al basso, e di Manuel Signoretto alla batteria. Con questa formazione, i Modà hanno realizzato i loro primi due album di studio – Ti amo veramente (2004) e Quello che non ti ho detto (2006) – e partecipano al Festival di Sanremo nel 2005, nella sezione Giovani, con il brano Riesci a innamorarmi. L’esperienza sanremese si chiude alla prima serata, ma la band milanese ottiene un discreto successo critico e di pubblico, passando spesso sulle radio. Nel 2008 la formazione cambia leggermente, con l’abbandono di Signoretto e Alberti, e l’ingresso nel gruppo di Enrico Zapparoli alla chitarra e Claudio Dirani alla batteria.

Nel 2011 c’è stato il momento della svolta, con l’uscita del quarto album di studio, Viva i romantici, che comprende brani di grande successo come La notte, Sono già solo e Come un pittore, vendendo oltre 450.000 copie in Italia. Nello stesso anno, i Modà tornano a Sanremo, stavolta nella categoria principale, duettando con Emma nel brano Arriverà, e chiudendo al secondo posto dietro a Roberto Vecchioni. Tornano nuovamente al Festival nel 2013, ora da soli e con la canzone Se si potesse non morire, con cui arrivano terzi e che anticipa l’uscita del nuovo album, Gioia, che si rivela un altro successo. Tra il 2015 e il 2019, il gruppo si è preso una pausa dalle scene, tornando infine con l’album Testa o croce. I Modà sono una band molto nota della musica italiana e con una lunga carriera di successo alle spalle, che dura ormai da 21 anni. I fan li possono seguire sui loro canali social su Facebook, dove vantano 2,4 milioni di follower; su Twitter, dove sono seguiti da oltre 495.000 follower; e su Instagram, dove il loro pubblico ammonta a 201.000 follower.