Giorgia fidanzato chi è Emanuel Lo padre di suo figlio

Il fidanzato di Giorgia, tra i cantanti in gara a Sanremo 2023, è Emanuel Lo padre di suo figlio e professore di danza ad Amici

Il compagno di Giorgia è Emanuel Lo, storico fidanzato dell’artista che torna a Sanremo per la prima volta dopo 22 anni con la canzone “Parole dette male”. In amore Giorgia è stata legata prima al cantante Alex Baroni, morto tragicamente in un incidente stradale nel 2002 e poi dal 2004 è la compagna di Emanuel Lo Iacono. Nato a Roma l’11 luglio 1979 ha 43 anni di età e fin da piccolo si appassiona alla musica e alla danza. Il debutto in televisione avviene nel 1996 dove inizia a lavorare come ballerino e co-coreografo in diverse trasmissioni televisive sia in Rai che in Mediaset. Inoltre si esibisce in tour con cantanti italiani e internazionali come Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Kanye West e Luciano Pavarotti. Nel 2007 debutta anche come cantante con il singolo “Woofer” in collaborazione con il rapper Tormento che ha anticipato l’album di debutto “Più tempo” prodotto niente di meno che da Giorgia e distribuito dalla Sony BMG. Nella sua musica mostra tutta la sua passione per generi come il soul, l’Hip Hop e l’R&B. Sempre nel 2007 collabora come autore con la fidanzata Giorgia per l’album di lei “Stonata”.

Due anni dopo, Emanuel Lo pubblica il suo secondo album intitolato “Cambio tutto” che lo vede collaborare con artisti quali Big Fish e Nesli. Nel 2010 lavora come coreografo nell’ultima edizione targata Rai del talent show X Factor mentre l’anno successivo collabora nuovamente come autore con Giorgia per l’album “Dietro le apparenze” dove tra l’altro firma il primo fortunatissimo singolo “Il mio giorno migliore”. Nel frattempo, Emanuel Lo intraprende anche la carriera da regista di videoclip musicali lavorando non solo con la partner in amore e professionale Giorgia ma anche con artisti come Ornella Vanoni e Clementino. Il sodalizio artistico con Giorgia continua anche per gli album “Senza paura” e “Oronero” dove lo troviamo in totale, tra i crediti di ben dieci brani. A partire dal 2016 lo troviamo tra i giudici del talent e scuola di Amici di Maria De Filippi prima come giudice di hip hop nelle sfide esterne poi, come giudice esterno e infine a partire dalla stagione 2022-2023 diventa docente di ballo sostituendo la ballerina e storica presenza del programma Veronica Peparini.

Giorgia e Emanuel Lo storia d’amore

Emanuel Lo è il nome d’arte scelto per la sua carriera e c’è da precisare che la sua nazionalità è italiana nonostante l’aspetto esotico possa ingannare. La storia d’amoree di Emanuel Lo e Giorgia è iniziata nel 2004. I due si sono conosciuti nel 2003, Emanuel faceva parte del corpo di ballo che accompagnava Giorgia nel suo tour per promuovere il disco “Ladra di vento”. Come rivelato da Giorgia, all’inizio fece penare il bell’Emanuel a causa dei pregiudizi nei suoi confronti. La cantante infatti ha rivelato che all’inizio tendeva ad allontanare il ballerino perché più giovane di lei di sei anni, bello, alto e muscoloso e con l’aria dello sciupafemmine seriale. Giorgia che all’epoca era molto gelosa, ricorda scherzando di aver pensato che la differenza di età sarebbe stata un problema perché quando lei sarebbe stata “decrepita” il ballerino sarebbe stato ancora giovane aitante. Alla fine però, la cantante romana ha ceduto e vista come è andata a finire possiamo dire che ha fatto bene. Nel tempo Giorgia ha superato la gelosia e nel 2010 i due hanno dato il benvenuto al figlio Samuel. Giorgia ed Emanuel non sono ancora sposati ma la solidità della loro coppia è dimostrata anche dal loro proficuo sodalizio artistico con tante canzoni in cui compare anche la firma del ballerino e videoclip girati dallo stesso maestro di Amici 22.