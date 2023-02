Levante marito e figli: la vita privata della cantante

Levante è tra le protagoniste più attese al Festival di Sanremo. Cosa si sa sulla sua vita privata e sul suo compagno Pietro Palumbo

Levante non è sposata quindi non ha un marito ma torna al Festival di Sanremo con tante novità sulla sua vita privata: un compagno e soprattutto una figlia. Levante è senza alcun dubbio una delle artiste più attese di Sanremo 2023. Nell’ultimo periodo però la luce dei riflettori e della ribalta si è accesa su di lei in particolar modo per la sua vita privata e sentimentale. Un qualcosa che, in realtà, la donna ha sempre vissuto in un modo assolutamente riservato. La siciliana è però ora diventata mamma. A febbraio 2022, più precisamente il 14, giorno di San Valentino, è nata la sua prima figlia, chiamata Alma Futura. A Sanremo 2023 ha portato sul palco la canzone Vivo che parla della depressione post partum, una malattia che Levante ha vissuto in prima persona e che ha voluto raccontare con un testo profondo e che mettesse a nudo le sue sensazioni in una fase così importante della sua vita. Ed ecco che in molti si sono chiesti chi sia il suo compagno, visto che, come detto, la cantante ha deciso di vivere questa relazione lontano dalla ribalta e dalle telecamere, mantenendo così riservatezza e privacy. La curiosità però non può non essere tantissima e non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio della questione.

Levante chi è Pietro Palumbo

Pietro Palumbo. È questo il nome del compagno della 35enne. Un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo, della musica o della tv, essendo un avvocato presso uno studio di Milano. La dolce metà di Levante ha avuto una carriera universitaria a dir poco invidiabile e di tutto rispetto: laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università di Palermo, master alla Cattolica e presso il King’s College di Londra. Insomma, un professionista con i fiocchi. Di lui però si sa davvero molto poco, per non dire nulla. Anche se, va detto, Levante ha parlato del suo fidanzato in più di un’occasione, in particolare in un’intervista rilasciata proprio negli scorsi giorni ai microfoni de Il Corriere della Sera. Un incontro casuale quello tra i due, ma che, con il senno di poi, la cantautrice definisce un vero e proprio colpo di fortuna, elogiando le qualità estetiche, ma soprattutto interiori del padre di sua figlia.

Insomma, nonostante un approccio non poco originale, visto che i due ri sono ritrovati casualmente allo stesso tavolo di un ristorante, l’affiatamento e l’intesa tra i due è stata a dir poco immediata. E ora i due possono essere definiti, vista la nascita di Alma Futura, una vera e propria famiglia. Inoltre, molto spesso Pietro è apparso in qualche scatto social di Levante, in particolar modo in compagnia della piccola Alma Futura. La stessa cantante l’ha descritto come un compagno e un padre eccezionale e sempre presente. Dunque le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele. Si può dire che Claudia Lagona (questo il suo vero nome all’anagrafe) abbia finalmente trovato una stabilità dal punto di vista sentimentale, dopo il matrimonio andato male con Simone Cogo (in arte Bob Cornelius Rufo), dj musicista e produttore di The Bloody Betroots, e la tanto chiacchierata storia d’amore con Diodato, la cui fine ha riempito pagine e pagine di cronaca rosa e legata al mondo del gossip.