Marco Mengoni ha partecipato ad Amici: le parole di Maria De Filippi

Sono molti i cantanti che per raggiungere il successo hanno tentato la strada dei talent e Marco Mengoni è uno di questi.

I talent-show canori rappresentano una vetrina non indifferente come dimostrato dal successo ottenuto da cantanti come Emma, Noemi o più recentemente i Maneskin. Anche Marco Mengoni ha raggiunto il successo grazie ad un programma televisivo ma a differenza di quanto credano molti, non ha mai fatto i provini per Amici di Maria De Filippi. Il cantante di Ronciglione (Viterbo), si presentò, a soli venti anni, alle audizioni della terza edizione di X Factor. Marco Mengoni si dimostrò poi il vincitore indiscusso di quell’edizione, incantando i giudici e il pubblico ogni settimana con la sua voce eil suo talento. Anche se non ha mai partecipato ad Amici come concorrente, Marco Mengoni è stato più volte ospite della scuola di Maria De Filippi. Ad Amici 21 presentò il singolo “No Stress” mentre la sua ospitata più recente è stata ad Amici 22 lo scorso 6 novembre dove non solo ha presentato il brano “Tutti i miei ricordi” ma ha anche avuto modo di scambiare due chiacchiere con i ragazzi di Amici estasiati dalla sua presenza. Mengoni ha ribadito ai giovani allievi l’importanza di ricordare sempre da dove si viene perché avere radici forti e radicate aiuta tanto nel mondo dello spettacolo. Davanti alla bravura di Mengoni, Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di scherzare, dicendo al cantante che era stato davvero un peccato che non avesse mai provato a fare i provini per entrare nella scuola di Amici. Come biasimare la padrona di Mediaset, Mengoni dopo la vittoria ad X Factor, è diventato uno degli esponenti più importanti della scena musicale italiana vendendo milioni dischi e ottenendo numerosi riconoscimenti. Insomma, se avesse scoperto Marco Mengoni, Maria De Filippi avrebbe fatto un altro colpaccio.

Marco Mengoni chi l’ha scoperto

Come detto, Marco Mengoni è salito alla ribalta vincendo la terza edizione del talent X Factor nel 2009. Ovviamente però questo non sarebbe stato possibile se il suo mentore non avesse creduto in lui. Sto parlando del cantautore milanese Morgan, storico giudice del programma canoro che in quegli anni andava ancora in onda sulla Rai. In quell’edizione Morgan era il mentore della categoria dei giovani tra i sedici e i ventiquattro anni e scelse durante le successive fasi di selezione, di portare Marco nella sua squadra. Morgan infatti si era subito accorto del talento ancora acerbo di Mengoni all’epoca appena ventenne. Il rapporto tra mentore e allievo non è però finito nel migliore dei modi, già nel 2010 Mengoni lamentava di non avere più contatti con Morgan per questi era arrabbiato con lui. Più recentemente Morgan ha accusato il suo ex protetto di ingratitudine e di essere circondato di discografici che gli dicono di non avvicinarsi a lui. Insomma un epilogo amaro per la coppia Mengoni-Morgan.